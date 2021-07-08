Види вершків
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Ліза Глінська зізналася, що використовує тільки тваринні вершки, та радить їх іншим. Тваринні вершки поділяються на:
- 9 – 15 % – це вершки для напоїв, кави, коктейлів, желе та заварного крему;
- 18 – 25% – вершки для пюре та соусів;
- 30 – 35% – вершки для збивання, адже в них достатньо жирів, щоб маса була щільною та стабільною.
Попри відсотки жирності у вершках ніякому разі не повинно бути сухого молока, рослинних жирів, барвників, ароматизаторів та стабілізаторів.
Вершки для десерту 33% жирності / Фото Гранд кулінар
Ступені збивання вершків
Існує три ступені збивання вершків:
- м'які;
- середні;
- стійкі.
М'які піки – проведіть вінчиком по поверхні вершків, на ній має залишитися малюнок.
Середні піки – після вінчика залишаються досить чіткі малюнки, але самі вершки не достатньо добре тримають форму.
Стійкі піки вершків / Фото Шеф
Стійкі піки – вершки стійкі, тримають форму на вінчику та не стікають з нього.
Як правильно збивати вершки
- Збивайте вершки холодними. Додатково охолодіть вінчик та посуд в якому будете їх готувати.
- Збивайте вершки на постійній середній швидкості.
- Краще збивати вершки невеликими порціями по 200 – 500 мілілітрів.
Ідеально збиті вершки / Фото Едім
Що робити, якщо вершки не збиваються?
Відправте їх в морозилку на 15 хвилин.
Що робити. якщо ви перебили вершки?
Якщо вершки при збиванні згорнулися та стали схожими на сирні грудки, спробуйте додати до них 1 – 2 столові ложки свіжих вершків, щоб відновити текстуру та повернути гладкість масі.