Приближаются праздники, а значит, мы будем понемногу готовить запасы, которые сделали благодаря грибной "охоте". Сушеные грибы – это настоящий кулинарный подарок, но с ним нужно обращаться очень осмотрительно, чтобы результаты вашего тяжелого труда не сошли на нет.

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Как нужно вымачивать сушеные грибы

Грибная подливка или грибной суп – это настоящие звезды праздничных зимних столов. Чтобы все получилось вкусным, а грибы отдали свой вкус и аромат, их нужно правильно вымачивать.

Один из главных ингредиентов Рождества / Фото Canva

Прежде чем опускать грибы в воду нужно очень тщательно проверить, чтобы на них не было моли или плесени. О неправильном хранении речь не идет – такое случается у всех, даже если вы позаботились о том, чтобы грибам ничего не угрожало.

После этого грибы нужно помыть под проточной водой. Только после этого их нужно замочить в теплой воде, которая должна покрывать грибы. Некоторые кладут грибы в холодную воду, но это неправильно, ведь таким образом растянет процесс на очень долгое время. Что касается кипятка, то в нем грибы нельзя замачивать ни в коем случае – так они станут еще более твердыми.

Время замачивания грибов – около 3 часов. Все зависит от их размера, для маленьких может быть достаточно 1 – 2 часов.