Вкус и вид останутся неизменными: как правильно замораживать мясо

Иногда мы покупаем продукты с небольшим запасом и прибегаем к их длительному хранению через замораживание. Мясо – не исключение, но довольно часто мы допускаем грубые ошибки, которые негативно влияют на продукт.

Замораживание мяса на самом деле немного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Важно, чтобы оно сохранило свой эстетический вид и вкус, поэтому просто положить его в морозилку мало.

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Как правильно замораживать мясо

Первая ошибка, которую часто совершают хозяйки – промывание мяса перед замораживанием. Этого не нужно делать ни в коем случае.

Замораживать мясо нужно правильно / Фото Pixabay

Напротив, мясо следует тщательно просушить бумажным полотенцем, чтобы на нем не было никаких остатков воды или сока. Если этого не сделать, то оставшаяся вода будет быстрее таять, что может вызвать определенные бактериальные процессы и испортить мясо.

Еще одна немаловажная деталь – упаковка. Класть мясо в том пакете, в каком мы его приобрели, очень плохое решение. Его следует расфасовать по новой таре, желательно той, которая предназначена для замораживания.

Также следует помнить о температурной подготовке мяса к замораживанию. Сначала кусок мяса нужно хорошо охладить в холодильнике, и только после этого ставить в морозилку. Этот шаг гарантирует, что после размораживания мясо будет сочным и жестким.