Заморожування м'яса насправді є трішки складнішим процесом, аніж може здатися на перший погляд. Важливо, аби воно зберегло свій естетичний вигляд та смак, тому просто покласти його у морозилку замало.

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Як правильно заморожувати м'ясо

Перша помилка, яку часто роблять господині – промивання м'яса перед заморожуванням. Цього не потрібно робити у жодному випадку.

Заморожувати м'ясо потрібно правильно / Фото Pixabay

Навпаки, м'ясо слід ретельно просушити паперовим рушником, аби на ньому не було ніяких залишків води або соку. Якщо цього не зробити, то вода, яка залишилася, буде швидше танути, що може викликати певні бактеріальні процеси та зіпсувати м'ясо.

Ще одна важлива деталь – упаковка. Класти м'ясо у тому пакеті, в якому ми його придбали, дуже погане рішення. Його варто розфасувати по новій тарі, бажано тій, яка призначена для заморожування.

Також варто пам'ятати про температурну підготовку м'яса до заморожування. Спочатку шматок м'яса потрібно добре охолодити в холодильнику, і лише після цього ставити у морозилку. Цей крок гарантує, що після розмороження м'ясо буде соковитим та твердим.