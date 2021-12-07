Чтобы вкусно приготовить обычную картошку тоже нужно учесть несколько нюансов. А о каких именно секретах идет речь, рассказал украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский.
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Идеальная картошка с румяной душистой корочкой и мягкая, сочная, почти пюре в середине... Потекла слюнка? Мы научим вас, как приготовить ее дома так, чтобы в восторге были все!
Как приготовить запеченный картофель кусочками
- Выберите красивые картофелины, замочите их в воде и помойте щеточкой от грязи.
- Духовку разогрейте до 210 градусов в режиме "Конвекция".
- Нарежьте картофель кусочками (чесночками) и хорошо посолите.
Печеный картофель / Фото Ярославского
- Вы можете добавить любимые специи: паприку, луковый порошок, чесночный порошок, черный перец, базилик или тимьян.
- Тщательно полейте все маслом и разотрите руками, чтобы специи равномерно разошлись.
Печеный картофель / Фото Ярославского
- Выложите все на противень или решетку, и выпекайте 20 минут.
Обязательно нагрейте духовку заранее, если картофель пустит сок – результат будет хуже,
– отметил Ярославский.
- Если ваша картошка румяная, с корочкой – блюдо готово. Приятного аппетита!
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