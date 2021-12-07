Щоб смачно приготувати звичайну картоплю теж потрібно врахувати кілька нюансів. А про які саме секрети йдеться, розповів український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський.
Читайте також Яким має бути раціон узимку: корисні поради для вашого здоров'я та фігури
Ідеальна картопля з рум'яною запашною скоринкою і м’яка, соковита, майже пюре в середині… Потекла слинка? Ми навчимо вас, як приготувати її вдома так, щоб в захваті були всі!
Як приготувати запечену картоплю шматочками
- Оберіть красиві картоплини, замочіть їх у воді та помийте щіточкою від бруду.
- Духовку розігрійте до 210 градусів в режимі "Конвекція".
- Наріжте картоплю шматочками (часничками) та добре посоліть.
Печена картопля / Фото Ярославського
- Ви можете додати улюблених спецій: паприку, цибулевий порошок, часниковий порошок, чорний перець, базилік чи тим'ян.
- Ретельно полийте все олією та розімніть руками, щоб спеції рівномірно розійшлися.
Печена картопля / Фото Ярославського
- Викладіть все на деко або решітку, та випікайте 20 хвилин.
Обов’язково нагрійте духовку заздалегідь, якщо картопля пустить сік – результат буде гіршим,
– відзначив Ярославський.
- Якщо ваша картопля рум'яна, зі скоринкою – страва готова. Смачного!
Цікаво знати! Як приготувати освіжаючі коктейлі: