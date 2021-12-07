Как правильно запечь картофель кусочками в духовке: советы от шеф-повара

Хватит жарить картошку на сковородке – это калорийно и не слишком полезно! Мы предлагаем приготовить ее в духовке, но не просто запечь, а воспользоваться действенными советами шеф-повара.

Чтобы вкусно приготовить обычную картошку тоже нужно учесть несколько нюансов. А о каких именно секретах идет речь, рассказал украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский.

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Идеальная картошка с румяной душистой корочкой и мягкая, сочная, почти пюре в середине... Потекла слюнка? Мы научим вас, как приготовить ее дома так, чтобы в восторге были все!

Как приготовить запеченный картофель кусочками

Выберите красивые картофелины, замочите их в воде и помойте щеточкой от грязи.

Духовку разогрейте до 210 градусов в режиме "Конвекция". Нарежьте картофель кусочками (чесночками) и хорошо посолите.

Результат блюда зависит от сорта картофеля. Выбирайте специальные сорта для запекания и жарки: Аризона, Бела роза, Лабелла, Ред Леди, Эволюшн, Мадлен, Ривьера, Синеглазая. Если вы не знаете сортов, выбирайте желтую в середине.



Печеный картофель / Фото Ярославского

Вы можете добавить любимые специи: паприку, луковый порошок, чесночный порошок, черный перец, базилик или тимьян. Тщательно полейте все маслом и разотрите руками, чтобы специи равномерно разошлись.



Печеный картофель / Фото Ярославского

Выложите все на противень или решетку, и выпекайте 20 минут.

Обязательно нагрейте духовку заранее, если картофель пустит сок – результат будет хуже,

– отметил Ярославский.

Если ваша картошка румяная, с корочкой – блюдо готово. Приятного аппетита!

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