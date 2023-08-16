Приготовление мясных блюд, особенно шашлыка или стейков – дело серьезное и ответственное. Блюда на мангале требуют особого подхода, чтобы мясо получилось таким, как нужно.

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Как не испортить шашлыки? Следует заранее подготовиться проверенным рецептом и учесть наши советы. Итак, рассказываем, какие ингредиенты нельзя добавлять в мясной маринад, чтобы не испортить блюдо.

Избыток кислоты в маринаде

Такие ингредиенты как уксус, лимон, ананас, киви и другие кислые продукты плохо влияют на мясо. А для качественного молодого мяса они вообще не нужны.

Многие ингредиенты для маринада

Не нужно заправлять мясо всем, что давно лежит в холодильнике. Маринад нужен для дополнительной сочности, а не для того, чтобы забить вкус мяса. Можно использовать свежие травы, лук, чеснок.

Не солите мясо сразу

Если добавить соль в мясо при замачивании, это будет способствовать вытягиванию из него влаги. Такая ошибка приведет к тому, что мясо будет сухим. Добавляйте соль непосредственно перед запеканием.

Не миксуйте овощи с мясом

Миксируя на шампуре мясо и другие овощи вы испортите шашлыки, ведь время приготовления этих продуктов разное. Скорее всего ваш гарнир к мясу просто сгорит. Лучше жарить овощи на отдельном шампуре и снять их раньше.