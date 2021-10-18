Чтобы приготовить вкусный ужин не обязательно часами стоять на у плиты. Мы подготовили для вас рецепт утиных ножек со сливами, на приготовление которых вам нужно всего 20 минут, а остальное за вас сделает духовка.

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Кстати, утиное мясо вы с легкостью можете заменить на куриное, вкус блюда будет еще лучше!

Рецепт утиных ножек со сливами

Время: 2 часа

Порции: 4



Запеченные утиные ножки со сливами / Фото Яны Станишевской

Ингредиенты:

– 4 утиные ножки;

– 8 спелых слив;

– 30 г коричневого сахара;

– 300 мл имбирного пива;

– 1 фиолетовая луковица;

– 1 головка чеснока;

– соль;

– черный молотый перец;

– кусочек имбиря.

Приготовление:

Помойте сливы, разрежьте пополам и выньте косточки. Выложите их срезом к верху и посыпьте сахаром и натертым имбирем. На холодной сковородке обжарьте утиные ножки кожей к низу. Достаточно 8 минут на слабом огне. Переверните утиные ножки и обжарьте их еще 4 минуты. На жире, оставшемся от утиных ножек обжарьте мелко нарезанный лук, чеснок. Посолите и поперчите зажарку. На дно жароупорной формы выложите чеснок и лук, половину слив и утиные ножки. Между мяса выложите оставшиеся сливы и залейте имбирным пивом.



Запеченные утиные ножки со сливами / Фото Яны Станишевской