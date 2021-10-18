Чтобы приготовить вкусный ужин не обязательно часами стоять на у плиты. Мы подготовили для вас рецепт утиных ножек со сливами, на приготовление которых вам нужно всего 20 минут, а остальное за вас сделает духовка.
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Кстати, утиное мясо вы с легкостью можете заменить на куриное, вкус блюда будет еще лучше!
Рецепт утиных ножек со сливами
Время: 2 часа
Порции: 4
Запеченные утиные ножки со сливами / Фото Яны Станишевской
Приготовление:
- Помойте сливы, разрежьте пополам и выньте косточки. Выложите их срезом к верху и посыпьте сахаром и натертым имбирем.
- На холодной сковородке обжарьте утиные ножки кожей к низу. Достаточно 8 минут на слабом огне.
- Переверните утиные ножки и обжарьте их еще 4 минуты.
- На жире, оставшемся от утиных ножек обжарьте мелко нарезанный лук, чеснок. Посолите и поперчите зажарку.
- На дно жароупорной формы выложите чеснок и лук, половину слив и утиные ножки. Между мяса выложите оставшиеся сливы и залейте имбирным пивом.
Запеченные утиные ножки со сливами / Фото Яны Станишевской
- Немного посолите мясо и отправьте блюдо выпекаться в духовку разогретую до 180 градусов на 1,5 часа.
- Готовые утиные ножки выложите на тарелку, полейте соусом из слив и подавайте к столу. Приятного аппетита!