Щоб приготувати смачну вечерю не обов'язково годинами стояти на біля плити. Ми підготували для вас рецепт качиних ніжок зі сливами, на приготування яких вам потрібно всього 20 хвилин, а решту за вас зробить духовка.
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До речі, качине м'ясо ви з легкістю можете замінити на куряче, смак страви буде ще кращий!
Рецепт качиних ніжок зі сливами
- Час: 2 години
- Порції: 4
Запечені качині ніжки зі сливами / Фото Яни Станішевської
Приготування:
- Помийте сливи, розріжте навпіл та вийміть кісточки. Викладіть їх зрізом до верху та посипте цукром і натертим імбирем.
- На холодній сковорідці обсмажте качині ніжки шкірою до низу. Достатньо 8 хвилин на слабкому вогні.
- Переверніть качині ніжки та обсмажте їх ще 4 хвилини.
- На жирі, що залишився від качиних ніжок обсмажте дрібно нарізану цибулю, часник. Посоліть та поперчіть засмажку.
- На дно жаротривкої форми викладіть часник та цибулю, половину слив та качині ніжки. Між м'ясом викладіть решту слив та залийте імбирним пивом.
Запечені качині ніжки зі сливами / Фото Яни Станішевської
- Трішки посоліть м'ясо та відправте страву випікатися в духовку розігріту до 180 градусів на 1,5 години.
- Готові качині ніжки викладіть на тарілку, полийте соусом зі слив та подавайте до столу. Смачного!