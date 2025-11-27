Это придумал гений: салат со шпротами, который в десять раз лучше привычных бутербродов
- Бутерброды со шпротами являются традиционным атрибутом праздников.
- Предлагается заменить их на салат со шпротами, который является лучшим вариантом и требует значительно меньше усилий.
Бутерброды со шпротами уже годами являются одним из главных атрибутов праздника. Но пришло время переламывать эту традицию!
Хватит делать целую гору бутербродов, ведь можно пойти более легким путем и получить куда лучший результат. 24 Канал предлагает попробовать праздничный салат со шпротами по рецепту портала Doradca smaku.
Читайте также Не только тарталетки или канапе: эффектная новогодняя закуска с красной икрой
Как сделать праздничный салат со шпротами?
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 100 граммов шпрот;
– 4 яйца;
– половинка красного лука;
– 150 граммов стручковой фасоли;
– 5 листьев салата;
– щепотка соли и перца по вкусу.
Легко и празднично / Фото Przyslij przepis
Приготовление:
- Яйца отварите вкрутую и порежьте четвертинками.
- Со шпрот слейте лишнее масло.
- Стручковую фасоль отварите до мягкости.
- Лук нарежьте тонкими полосками.
- Соедините в миске фасоль, кусочки яиц, шпроты и лук.
- Посолите, поперчите и полейте оливковым маслом перед подачей.
Как усовершенствовать вкус салата?
Шпроты – замечательный ингредиент, но его вкус можно усилить. Например, он будет более выразительным, если добавить в блюдо цитрусовые, советует Beszamel.
Также при желании можно добавить салату сытности, обогатив вареным картофелем. Это тот случай, когда получится еще лучше и вкуснее.
Что еще попробовать приготовить?
Сохраняйте рецепт польского десерта – и на праздники вам просто будут целовать руки.
А еще пригодится рецепт салата из крабовых палочек, который не требует времени и усилий.