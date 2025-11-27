Это придумал гений: салат со шпротами, который в десять раз лучше привычных бутербродов

Бутерброды со шпротами уже годами являются одним из главных атрибутов праздника. Но пришло время переламывать эту традицию!

Хватит делать целую гору бутербродов, ведь можно пойти более легким путем и получить куда лучший результат. 24 Канал предлагает попробовать праздничный салат со шпротами по рецепту портала Doradca smaku.

Как сделать праздничный салат со шпротами?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 100 граммов шпрот;

– 4 яйца;

– половинка красного лука;

– 150 граммов стручковой фасоли;

– 5 листьев салата;

– щепотка соли и перца по вкусу.

Легко и празднично / Фото Przyslij przepis

Приготовление:

Яйца отварите вкрутую и порежьте четвертинками. Со шпрот слейте лишнее масло. Стручковую фасоль отварите до мягкости. Лук нарежьте тонкими полосками. Соедините в миске фасоль, кусочки яиц, шпроты и лук. Посолите, поперчите и полейте оливковым маслом перед подачей.

Как усовершенствовать вкус салата?

Шпроты – замечательный ингредиент, но его вкус можно усилить. Например, он будет более выразительным, если добавить в блюдо цитрусовые, советует Beszamel.

Также при желании можно добавить салату сытности, обогатив вареным картофелем. Это тот случай, когда получится еще лучше и вкуснее.

