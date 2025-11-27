Не стоит ограничивать себя традиционными тарталетками или бутербродами, информирует 24 Канал со ссылкой на Przyslij przepis. Стоит подать икру в хрустящей слоеной основе с нежной сырной начинкой.
Как приготовить закуску с красной икрой?
- Время: 30 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 500 граммов слоеного теста;
– 1 яйцо;
начинка:
– 200 граммов натурального сливочного сыра;
– 1 – 2 чайные ложки хрена;
– 100 граммов красной икры;
– петрушка или укроп для украшения.
Фото Pixabay
Приготовление:
- Вырежьте из слоеного теста печенье любой формы (сердечки, звездочки, цветы).
- Меньшей формочкой для печенья вырежьте серединки для половины печенья.
- Смажьте печенье взбитым яйцом, сверху положите печенье с отверстием и также смажьте яйцом.
- Выпекайте печенье при температуре 200 – 210 градусов в течение 12 – 15 минут до золотисто-коричневого цвета.
- Переложите теплое печенье на решетку для остывания.
- Смешайте сливочный сыр с хреном и наполните печенье с помощью кондитерского мешка.
- Сверху посыпьте икрой и украсьте петрушкой или укропом.
Как выбрать вкусную и качественную икру?
Стоит выбирать продукт, где икринки являются целыми, однородными по цвету и размеру, пишет портал "Добрые новости". Они не должны слипаться между собой – это тревожный сигнал о качестве продукта.
Икра должна оставаться стабильной и не растекаться по стенкам емкости. Если она демонстрирует такое движение, это может свидетельствовать об избытке жидкости.
