Хватит делать целую гору бутербродов, ведь можно пойти более легким путем и получить куда лучший результат. 24 Канал предлагает попробовать праздничный салат со шпротами по рецепту портала Doradca smaku.

Как сделать праздничный салат со шпротами?

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 100 граммов шпрот;
– 4 яйца;
– половинка красного лука;
– 150 граммов стручковой фасоли;
– 5 листьев салата;
– щепотка соли и перца по вкусу.

Салат со шпротами

Легко и празднично / Фото Przyslij przepis

Приготовление:

  1. Яйца отварите вкрутую и порежьте четвертинками.
  2. Со шпрот слейте лишнее масло.
  3. Стручковую фасоль отварите до мягкости.
  4. Лук нарежьте тонкими полосками.
  5. Соедините в миске фасоль, кусочки яиц, шпроты и лук.
  6. Посолите, поперчите и полейте оливковым маслом перед подачей.

Как усовершенствовать вкус салата?

Шпроты – замечательный ингредиент, но его вкус можно усилить. Например, он будет более выразительным, если добавить в блюдо цитрусовые, советует Beszamel.

Также при желании можно добавить салату сытности, обогатив вареным картофелем. Это тот случай, когда получится еще лучше и вкуснее.

