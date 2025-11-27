Хватит делать целую гору бутербродов, ведь можно пойти более легким путем и получить куда лучший результат. 24 Канал предлагает попробовать праздничный салат со шпротами по рецепту портала Doradca smaku.
Как сделать праздничный салат со шпротами?
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 100 граммов шпрот;
– 4 яйца;
– половинка красного лука;
– 150 граммов стручковой фасоли;
– 5 листьев салата;
– щепотка соли и перца по вкусу.
Легко и празднично / Фото Przyslij przepis
Приготовление:
- Яйца отварите вкрутую и порежьте четвертинками.
- Со шпрот слейте лишнее масло.
- Стручковую фасоль отварите до мягкости.
- Лук нарежьте тонкими полосками.
- Соедините в миске фасоль, кусочки яиц, шпроты и лук.
- Посолите, поперчите и полейте оливковым маслом перед подачей.
Как усовершенствовать вкус салата?
Шпроты – замечательный ингредиент, но его вкус можно усилить. Например, он будет более выразительным, если добавить в блюдо цитрусовые, советует Beszamel.
Также при желании можно добавить салату сытности, обогатив вареным картофелем. Это тот случай, когда получится еще лучше и вкуснее.
