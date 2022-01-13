Праздник на Галичине: как приготовить известный вафельный рулет

13 января 2022 , 21:11
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Источник:

инстаграмм olya_borachok

Праздники на Галичине отмечают с размахом. Все родственники и друзья собираются за столом, который просто ломится от яств. И, конечно, на нем вдоволь сладостей. Однако тортов среди них нет – здесь главенствуют пляцки и рулеты.

В крупных населенных пунктах традиция отмечать праздники пышно, всем селом, а то и местечком, к сожалению, уходит в историю. Ведь праздники выпадают не только на государственные выходные. Однако на храмовый праздник (в день святого, во имя которого освящена местная церковь) галичане и сегодня накрывают богатые столы, собирая на пиршество всех родных и близких.

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Сказочной атмосферой окутана сладкая часть праздничного стола. Плячки и рулеты хозяйки начинают готовить за несколько дней до определенной даты. И разнообразие их просто поражает! Рецепты передаются из поколения в поколение. Одно из старинных галицких лакомств – вафельный рулет.

Рецепт вафельного рулета

Время: 45 минут
Порций: 4

Невероятный десерт / Фото инстаграмм olya_borachok

Ингредиенты:

  • 2 пластины квадратной вафли;

Начинка 1:

  • 180 грамм шоколадного крекера;
  • 25 грамм какао;
  • 350 грамм воды;
  • 180 грамм сахара;

Начинка 2:

  • 50 грамм кокосовой стружки;
  • 130 грамм молока;
  • 200 грамм масла;
  • 100 грамм сахарной пудры.

Для желе:

  • 1 пачка любимой галяретки (желе);
  • 300 грамм воды.

Приготовление:

  1. Для начала нужно приготовить галяретку. Для этого нужно развести в 300 граммах кипятка галеретку и залить ее в форму для полного застывания.
  2. Когда желе застынет, готовим шоколадную начинку.
  3. Печенье высыпьте и блендер и измельчите до консистенции крошек.
  4. Доведите до кипения воду с сахаром и всыпьте сюда какао.
  5. Доводим до кипения воду с сахаром и всыпаем какао смешанное с печеньем.
  6. Массу нужно быстро перемешать и разделить на 2 вафли. Размазываем пока масса еще горячая не доходя 2 сантиметра до края.
  7. Кокосовую стружку заливайте горячим молоком и поставьте остывать.
  8. Возьмите масло (только комнатной температуры) и взбейте с пудрой до получения пышной однородной массы. Добавьте сюда кокосовую стружку.
  9. Когда шоколадный слой полностью остынет, наносим кокосовый крем, оставляя свободными края (около 2 сантиметров).
  10. Галяретку разделяем на 2 части и раскладываем поровну на 2 вафли.
  11. Осторожно скручиваем рулет в пергамент.
  12. Последние 2 сантиметра без крема смазываем кипятком.

Приятного аппетита! 

Текст публикации olya_borachok:

Вафельный рулет, как на праздниках
Время приготовления: 45 мин (плюс несколько часов для настаивания)
Выход: 2 рулета.
Ингредиенты:
2 пластины квадратной вафли;
Начинка 1:
1 пачка шоколадного крекера (180 г)
25 г какао;
350 г воды;
180 г сахара;
Начинка2
50 г кокосовой стружки;
130 г молока;
200 г масла;
100 г сахарной пудры.
Для желе:
1 пачка любимого желе;
300 г воды
Приготовление:
Желе разводим в 300 г кипятка и заливаем в контейнер для застывания.
Когда желе застынет готовим шоколадную начинку:
Доводим до кипения воду с сахаром и всыпаем какао смешанное со сблендерованным печеньем.
Быстро перемешиваем и разделяем на 2 вафли. Размазываем пока масса еще горячая не доходя 2 см до края.
Кокосовую стружку заливаем горячим молоком, даем остыть.
Масло комнатной температуры взбиваем с пудрой до пышного состояния, постепенно добавляем кокосовую стружку. Когда шоколадный слой полностью остынет, наносим кокосовый крем (не доходя 2 см до края). Желе разделяем на 2 части и раскладываем поровну на 2 вафли. Тогда скручиваем как рулет. Последние 2 см без крема смазываем крутым кипятком). Заворачиваем рулеты туго в пергамент и ставим в холодильник на несколько часов. Приятного аппетита! Из данной порции может получиться и 3 рулета, но тогда галяретки нужно немного больше сделать.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська