Праздник на Галичине: как приготовить известный вафельный рулет
Источник:инстаграмм olya_borachok
Праздники на Галичине отмечают с размахом. Все родственники и друзья собираются за столом, который просто ломится от яств. И, конечно, на нем вдоволь сладостей. Однако тортов среди них нет – здесь главенствуют пляцки и рулеты.
В крупных населенных пунктах традиция отмечать праздники пышно, всем селом, а то и местечком, к сожалению, уходит в историю. Ведь праздники выпадают не только на государственные выходные. Однако на храмовый праздник (в день святого, во имя которого освящена местная церковь) галичане и сегодня накрывают богатые столы, собирая на пиршество всех родных и близких.
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Сказочной атмосферой окутана сладкая часть праздничного стола. Плячки и рулеты хозяйки начинают готовить за несколько дней до определенной даты. И разнообразие их просто поражает! Рецепты передаются из поколения в поколение. Одно из старинных галицких лакомств – вафельный рулет.
Рецепт вафельного рулета
Время: 45 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
- 2 пластины квадратной вафли;
Начинка 1:
- 180 грамм шоколадного крекера;
- 25 грамм какао;
- 350 грамм воды;
- 180 грамм сахара;
Начинка 2:
- 50 грамм кокосовой стружки;
- 130 грамм молока;
- 200 грамм масла;
- 100 грамм сахарной пудры.
Для желе:
- 1 пачка любимой галяретки (желе);
- 300 грамм воды.
Приготовление:
- Для начала нужно приготовить галяретку. Для этого нужно развести в 300 граммах кипятка галеретку и залить ее в форму для полного застывания.
- Когда желе застынет, готовим шоколадную начинку.
- Печенье высыпьте и блендер и измельчите до консистенции крошек.
- Доведите до кипения воду с сахаром и всыпьте сюда какао.
- Доводим до кипения воду с сахаром и всыпаем какао смешанное с печеньем.
- Массу нужно быстро перемешать и разделить на 2 вафли. Размазываем пока масса еще горячая не доходя 2 сантиметра до края.
- Кокосовую стружку заливайте горячим молоком и поставьте остывать.
- Возьмите масло (только комнатной температуры) и взбейте с пудрой до получения пышной однородной массы. Добавьте сюда кокосовую стружку.
- Когда шоколадный слой полностью остынет, наносим кокосовый крем, оставляя свободными края (около 2 сантиметров).
- Галяретку разделяем на 2 части и раскладываем поровну на 2 вафли.
- Осторожно скручиваем рулет в пергамент.
- Последние 2 сантиметра без крема смазываем кипятком.
Приятного аппетита!
Текст публикации olya_borachok:
Вафельный рулет, как на праздниках
Время приготовления: 45 мин (плюс несколько часов для настаивания)
Выход: 2 рулета.
Ингредиенты:
2 пластины квадратной вафли;
Начинка 1:
1 пачка шоколадного крекера (180 г)
25 г какао;
350 г воды;
180 г сахара;
Начинка2
50 г кокосовой стружки;
130 г молока;
200 г масла;
100 г сахарной пудры.
Для желе:
1 пачка любимого желе;
300 г воды
Приготовление:
Желе разводим в 300 г кипятка и заливаем в контейнер для застывания.
Когда желе застынет готовим шоколадную начинку:
Доводим до кипения воду с сахаром и всыпаем какао смешанное со сблендерованным печеньем.
Быстро перемешиваем и разделяем на 2 вафли. Размазываем пока масса еще горячая не доходя 2 см до края.
Кокосовую стружку заливаем горячим молоком, даем остыть.
Масло комнатной температуры взбиваем с пудрой до пышного состояния, постепенно добавляем кокосовую стружку. Когда шоколадный слой полностью остынет, наносим кокосовый крем (не доходя 2 см до края). Желе разделяем на 2 части и раскладываем поровну на 2 вафли. Тогда скручиваем как рулет. Последние 2 см без крема смазываем крутым кипятком). Заворачиваем рулеты туго в пергамент и ставим в холодильник на несколько часов. Приятного аппетита! Из данной порции может получиться и 3 рулета, но тогда галяретки нужно немного больше сделать.