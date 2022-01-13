В крупных населенных пунктах традиция отмечать праздники пышно, всем селом, а то и местечком, к сожалению, уходит в историю. Ведь праздники выпадают не только на государственные выходные. Однако на храмовый праздник (в день святого, во имя которого освящена местная церковь) галичане и сегодня накрывают богатые столы, собирая на пиршество всех родных и близких.

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Сказочной атмосферой окутана сладкая часть праздничного стола. Плячки и рулеты хозяйки начинают готовить за несколько дней до определенной даты. И разнообразие их просто поражает! Рецепты передаются из поколения в поколение. Одно из старинных галицких лакомств – вафельный рулет.

Рецепт вафельного рулета

Время: 45 минут

Порций: 4

Невероятный десерт / Фото инстаграмм olya_borachok

Ингредиенты:

2 пластины квадратной вафли;

Начинка 1:

180 грамм шоколадного крекера;

25 грамм какао;

350 грамм воды;

180 грамм сахара;

Начинка 2:

50 грамм кокосовой стружки;

130 грамм молока;

200 грамм масла;

100 грамм сахарной пудры.

Для желе:

1 пачка любимой галяретки (желе);

300 грамм воды.

Приготовление:

Для начала нужно приготовить галяретку. Для этого нужно развести в 300 граммах кипятка галеретку и залить ее в форму для полного застывания. Когда желе застынет, готовим шоколадную начинку. Печенье высыпьте и блендер и измельчите до консистенции крошек. Доведите до кипения воду с сахаром и всыпьте сюда какао. Доводим до кипения воду с сахаром и всыпаем какао смешанное с печеньем. Массу нужно быстро перемешать и разделить на 2 вафли. Размазываем пока масса еще горячая не доходя 2 сантиметра до края. Кокосовую стружку заливайте горячим молоком и поставьте остывать. Возьмите масло (только комнатной температуры) и взбейте с пудрой до получения пышной однородной массы. Добавьте сюда кокосовую стружку. Когда шоколадный слой полностью остынет, наносим кокосовый крем, оставляя свободными края (около 2 сантиметров). Галяретку разделяем на 2 части и раскладываем поровну на 2 вафли. Осторожно скручиваем рулет в пергамент. Последние 2 сантиметра без крема смазываем кипятком.

Приятного аппетита!

Текст публикации olya_borachok:

Вафельный рулет, как на праздниках

Время приготовления: 45 мин (плюс несколько часов для настаивания)

Выход: 2 рулета.

Ингредиенты:

2 пластины квадратной вафли;

Начинка 1:

1 пачка шоколадного крекера (180 г)

25 г какао;

350 г воды;

180 г сахара;

Начинка2

50 г кокосовой стружки;

130 г молока;

200 г масла;

100 г сахарной пудры.

Для желе:

1 пачка любимого желе;

300 г воды

Приготовление:

Желе разводим в 300 г кипятка и заливаем в контейнер для застывания.

Когда желе застынет готовим шоколадную начинку:

Доводим до кипения воду с сахаром и всыпаем какао смешанное со сблендерованным печеньем.

Быстро перемешиваем и разделяем на 2 вафли. Размазываем пока масса еще горячая не доходя 2 см до края.

Кокосовую стружку заливаем горячим молоком, даем остыть.

Масло комнатной температуры взбиваем с пудрой до пышного состояния, постепенно добавляем кокосовую стружку. Когда шоколадный слой полностью остынет, наносим кокосовый крем (не доходя 2 см до края). Желе разделяем на 2 части и раскладываем поровну на 2 вафли. Тогда скручиваем как рулет. Последние 2 см без крема смазываем крутым кипятком). Заворачиваем рулеты туго в пергамент и ставим в холодильник на несколько часов. Приятного аппетита! Из данной порции может получиться и 3 рулета, но тогда галяретки нужно немного больше сделать.