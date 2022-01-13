У великих населених пунктах традиція відзначати празники бучно, усім селом або й містечком, на жаль, відходить в історію. Адже празники випадають не лише на державні вихідні. Проте на храмове свято (у день святого, на чиє ім'я освячено місцеву церкву) галичани й сьогодні накривають розкішні столи, скликаючи на бенкет усіх рідних та близьких.
Цікаво Коли смачно всім: 3 легких рецепти ситних сніданків для себе та рідних
Казковою атмосферою оповита солодка частина святкового стола. Пляцки та рулети господині починають готувати за кілька днів до визначної дати. І їх різноманіття просто вражає! Рецепти передаються з покоління в покоління. Одним зі старовинних галицьких смаколіків є вафельний рулет.
Рецепт вафельного рулету
Час: 45 хвилин
Порцій: 4
Неймовірний десерт / Фото інстаграм olya_borachok
Інгредієнти:
- 2 пластини квадратної вафлі;
Начинка 1:
- 180 грам шоколадного крекеру;
- 25 грам какао;
- 350 грам води;
- 180 грам цукру;
Начинка 2:
- 50 грам кокосової стружки;
- 130 грам молока;
- 200 грам масла;
- 100 г цукрової пудри.
Для желе:
- 1 пачка улюбленої галяретки (желе);
- 300 грам води.
Приготування:
- Для початку необхідно приготувати галяретку. Для цього потрібно розвести у 300 грамі окропу галеретку і залити її у форму для повного застигання.
- Коли желе застигне готуємо шоколадну начинку.
- Печиво висипте і блендер і подрібніть до консистенції крихт.
- Доведіть до кипіння воду із цукром та всипте сюди какао із
- Доводимо до кипіння воду з цукром, та всипаємо какао змішане зі печивом.
- Масу необхідно швидко перемішати та розділити на 2 вафлі. Розмащуємо поки маса ще гаряча не доходячи 2 сантиметри до краю.
- Кокосову стружку заливайте гарячим молоком та поставте вистигати.
- Візьміть масло (тільки кімнатної температури) та збийте з пудрою до отримання однорідної пишної маси. Додайте сюди кокосову стружку.
- Коли шоколадний шар повністю охолоне, наносимо кокосовий крем, залишаючи вільними краї (близько 2 сантиметри)
- Галяретку розділяємо на 2 частини та розкладаємо порівну на 2 вафлі.
- Обережно скручуємо рулет у пергамент.
- Останні 2 сантиметри без крему змащуємо окропом.
Нехай смакує!
Текст публікації olya_borachok:
Вафельний рулет, як на празниках
Час приготування: 45 хв (плюс кілька годин для настоювання)
Вихід: 2 рулети.
Інгредієнти:
2 пластини квадратної вафлі;
Начинка 1:
1 пачка шоколадного крекеру (180 г)
25 г какао;
350 г води;
180 г цукру;
Начинка2
50 г кокосової стружки;
130 г молока;
200 г масла;
100 г цукрової пудри.
Для желе:
1 пачка улюбленої галяретки;
300 г води
Приготування:
Галяретку розводимо у 300 г окропу та заливаємо у контейнер для застигання.
Коли галяретка застигне готуємо шоколадну начинку:
Доводимо до кипіння воду з цукром, та всипаємо какао змішане із зблендерованим печивом.
Швидко перемішуємо та розділяємо на 2 вафлі. Розмащуємо поки маса ще гаряча не доходячи 2 см до краю.
Кокосову стружку заливаємо гарячим молоком, даємо охолонути.
Масло кімнатної температури збиваємо з пудрою до пишного стану, та поступово додаємо кокосову стружку.Коли шоколадний шар повністю охолоне, наносимо кокосовий крем (не доходячи 2 см до краю). Галяретку розділяємо на 2 частини та розкладаємо порівну на 2 вафлі. Тоді скручуємо як рулет. Останні 2 см без крему змащуємо окропом). Загортаємо рулети туго у пергамент та ставимо у холодильник на кілька годин. Смачного! З даної порції може вийти і 3 рулети, просто будуть вужчими, але тоді галяретки потрібно трішки більше зробити.