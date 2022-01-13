У великих населених пунктах традиція відзначати празники бучно, усім селом або й містечком, на жаль, відходить в історію. Адже празники випадають не лише на державні вихідні. Проте на храмове свято (у день святого, на чиє ім'я освячено місцеву церкву) галичани й сьогодні накривають розкішні столи, скликаючи на бенкет усіх рідних та близьких.

Цікаво Коли смачно всім: 3 легких рецепти ситних сніданків для себе та рідних

Казковою атмосферою оповита солодка частина святкового стола. Пляцки та рулети господині починають готувати за кілька днів до визначної дати. І їх різноманіття просто вражає! Рецепти передаються з покоління в покоління. Одним зі старовинних галицьких смаколіків є вафельний рулет.

Рецепт вафельного рулету

Час: 45 хвилин

Порцій: 4

Неймовірний десерт / Фото інстаграм olya_borachok

Інгредієнти:

2 пластини квадратної вафлі;

Начинка 1:

180 грам шоколадного крекеру;

25 грам какао;

350 грам води;

180 грам цукру;

Начинка 2:

50 грам кокосової стружки;

130 грам молока;

200 грам масла;

100 г цукрової пудри.

Для желе:

1 пачка улюбленої галяретки (желе);

300 грам води.

Приготування:

Для початку необхідно приготувати галяретку. Для цього потрібно розвести у 300 грамі окропу галеретку і залити її у форму для повного застигання. Коли желе застигне готуємо шоколадну начинку. Печиво висипте і блендер і подрібніть до консистенції крихт. Доведіть до кипіння воду із цукром та всипте сюди какао із Доводимо до кипіння воду з цукром, та всипаємо какао змішане зі печивом. Масу необхідно швидко перемішати та розділити на 2 вафлі. Розмащуємо поки маса ще гаряча не доходячи 2 сантиметри до краю. Кокосову стружку заливайте гарячим молоком та поставте вистигати. Візьміть масло (тільки кімнатної температури) та збийте з пудрою до отримання однорідної пишної маси. Додайте сюди кокосову стружку. Коли шоколадний шар повністю охолоне, наносимо кокосовий крем, залишаючи вільними краї (близько 2 сантиметри) Галяретку розділяємо на 2 частини та розкладаємо порівну на 2 вафлі. Обережно скручуємо рулет у пергамент. Останні 2 сантиметри без крему змащуємо окропом.

Нехай смакує!

Текст публікації olya_borachok:

Вафельний рулет, як на празниках

Час приготування: 45 хв (плюс кілька годин для настоювання)

Вихід: 2 рулети.

Інгредієнти:

2 пластини квадратної вафлі;

Начинка 1:

1 пачка шоколадного крекеру (180 г)

25 г какао;

350 г води;

180 г цукру;

Начинка2

50 г кокосової стружки;

130 г молока;

200 г масла;

100 г цукрової пудри.

Для желе:

1 пачка улюбленої галяретки;

300 г води

Приготування:

Галяретку розводимо у 300 г окропу та заливаємо у контейнер для застигання.

Коли галяретка застигне готуємо шоколадну начинку:

Доводимо до кипіння воду з цукром, та всипаємо какао змішане із зблендерованим печивом.

Швидко перемішуємо та розділяємо на 2 вафлі. Розмащуємо поки маса ще гаряча не доходячи 2 см до краю.

Кокосову стружку заливаємо гарячим молоком, даємо охолонути.

Масло кімнатної температури збиваємо з пудрою до пишного стану, та поступово додаємо кокосову стружку.Коли шоколадний шар повністю охолоне, наносимо кокосовий крем (не доходячи 2 см до краю). Галяретку розділяємо на 2 частини та розкладаємо порівну на 2 вафлі. Тоді скручуємо як рулет. Останні 2 см без крему змащуємо окропом). Загортаємо рулети туго у пергамент та ставимо у холодильник на кілька годин. Смачного! З даної порції може вийти і 3 рулети, просто будуть вужчими, але тоді галяретки потрібно трішки більше зробити.