Празднуем выходные: рецепт невероятных тако с фасолью
12 февраля 2022 , 14:16Читати новину українською
Источник:24 канал
Выходные – это особенное время, когда хочется набраться энергии и отведать что-то праздничное. Тако – всегда отличный выбор для веселого и "вкусного" времяпрепровождения.
Тако – это блюдо, которое благодаря своей универсальности и вкусу буквально покорило мир. Мексиканское лакомство прекрасно подходит для того, чтобы "отпраздновать" уик-энд.
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Несколько минут, легкий и приятный процесс приготовления – и вкусное блюдо уже на вашем столе!
Рецепт тако с фасолью
Время: 10 минут
Порций: 4
Мексиканское наслаждение / Фото Pexels
Ингредиенты
- столовая ложка оливкового масла;
- половинка репчатого лука;
- 1,5 чайной ложки молотого перца чили;
- 0,5 чайной ложки тимьяна;
- 1/4 чайной ложки соли;
- банка консервированной фасоли;
- 1/4 стакана воды;
- 8 лепешек тортильи;
- соус сальса – по вкусу;
- капуста, авокадо, кусочки лайма – для красоты.
Приготовление
- Разогреваем на сковороде масло, кладем на сковороду мелко порезанный кубиками лук, добавляем специи и жарим 2 минуты.
- Добавляем на сковороду фасоль и воду, жарим еще 5 минут.
- Разогреваем тортильи в соответствии с инструкцией.
- Наполняем лепешки начинкой и поливаем сальсой.
- Украшаем блюдо и подаем на стол.
Приятного аппетита!