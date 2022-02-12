Празднуем выходные: рецепт невероятных тако с фасолью

Выходные – это особенное время, когда хочется набраться энергии и отведать что-то праздничное. Тако – всегда отличный выбор для веселого и "вкусного" времяпрепровождения.

Тако – это блюдо, которое благодаря своей универсальности и вкусу буквально покорило мир. Мексиканское лакомство прекрасно подходит для того, чтобы "отпраздновать" уик-энд.

Интересно Фермерская vs домашняя: какую говядину лучше выбрать

Несколько минут, легкий и приятный процесс приготовления – и вкусное блюдо уже на вашем столе!

Рецепт тако с фасолью

Время: 10 минут

Порций: 4

Мексиканское наслаждение / Фото Pexels

Ингредиенты

столовая ложка оливкового масла;

половинка репчатого лука;

1,5 чайной ложки молотого перца чили;

0,5 чайной ложки тимьяна;

1/4 чайной ложки соли;

банка консервированной фасоли;

1/4 стакана воды;

8 лепешек тортильи;

соус сальса – по вкусу;

капуста, авокадо, кусочки лайма – для красоты.

Приготовление

Разогреваем на сковороде масло, кладем на сковороду мелко порезанный кубиками лук, добавляем специи и жарим 2 минуты. Добавляем на сковороду фасоль и воду, жарим еще 5 минут. Разогреваем тортильи в соответствии с инструкцией. Наполняем лепешки начинкой и поливаем сальсой. Украшаем блюдо и подаем на стол.

Приятного аппетита!