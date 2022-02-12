Тако – це страва, яка завдяки своїй універсальності та смаку буквально підкорила світ. Мексиканський смаколик чудово підходить для того, щоб "відсвяткувати" вікенд.
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Кілька хвилин, легким та приємний процес приготування – і смачнюща страва вже на вашому столі!
Рецепт тако з квасолею
Час: 10 хвилин
Порцій: 4
Мексиканська насолода / Фото Pexels
Інгредієнти
- столова ложка оливкової олії;
- половинка ріпчастої цибулі;
- 1,5 чайної ложки меленого перцю чилі;
- 0,5 чайної ложки чебрецю;
- 1/4 чайної ложки солі;
- банка консервованої квасолі;
- 1/4 склянки води;
- 8 коржів тортильї;
- соус сальса – за смаком;
- капуста, авокадо, шматочки лайма – для краси.
Приготування
- Розігріваємо на пательні олію, кладемо на сковорідку дрібно порізану кубиками цибулю, додаємо спеції та смажимо 2 хвилини.
- Додаємо на сковорідку квасолю та воду, смажимо ще 5 хвилин.
- Розігріваємо тортильї відповідно до інструкції.
- Наповнюємо коржі начинкою та поливаємо сальсою.
- Прикрашаємо страву та подаємо до столу.
Смачного!