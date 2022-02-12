Тако – это блюдо, которое благодаря своей универсальности и вкусу буквально покорило мир. Мексиканское лакомство прекрасно подходит для того, чтобы "отпраздновать" уик-энд.

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Несколько минут, легкий и приятный процесс приготовления – и вкусное блюдо уже на вашем столе!

Рецепт тако с фасолью

Время: 10 минут

Порций: 4

Мексиканское наслаждение / Фото Pexels

Ингредиенты

  • столовая ложка оливкового масла;
  • половинка репчатого лука;
  • 1,5 чайной ложки молотого перца чили;
  • 0,5 чайной ложки тимьяна;
  • 1/4 чайной ложки соли;
  • банка консервированной фасоли;
  • 1/4 стакана воды;
  • 8 лепешек тортильи;
  • соус сальса – по вкусу;
  • капуста, авокадо, кусочки лайма – для красоты.

Приготовление

  1. Разогреваем на сковороде масло, кладем на сковороду мелко порезанный кубиками лук, добавляем специи и жарим 2 минуты.
  2. Добавляем на сковороду фасоль и воду, жарим еще 5 минут.
  3. Разогреваем тортильи в соответствии с инструкцией.
  4. Наполняем лепешки начинкой и поливаем сальсой.
  5. Украшаем блюдо и подаем на стол.

Приятного аппетита!