Теперь вы будете варить рыбу чаще: какие ингредиенты меняют все

Вареная рыба – это особое блюдо, которое не так редко попадает на наши столы. Иногда хозяйки жалуются на специфический запах, однако есть легкое решение для этой проблемы.

В процессе приготовления вареной рыбы нет абсолютно ничего сложного. Единственная забота, которая может смущать хозяек – это специфический запах, однако его очень легко предупредить. Как именно – рассказывает Вкусно 24.

Интересно "Водный Мир" дарит ощущение праздника: что особенного приготовить с морепродуктами

Как предупредить специфический запах при варке рыбы

Решить проблему могут несколько ломтиков корня сельдерея или петрушки. Все, что нужно сделать, это положить один из ингредиентов в кастрюлю.

Еще один полезный лайфхак – лимонный сок. Нужно лишь сбрызнуть им тушку рыбы перед термической обработкой, и запах блюда будет очень свежим.

Особые блюда / Фото Unspash

Также кулинары рекомендуют добавлять в воду душистый перец и лавровый лист. Этих ингредиентов рекомендуют не жалеть, но не стоит забывать, что они изрядно могут повлиять на вкус блюда.

Если вы готовите уху или другой рыбный суп, но не хотите, чтобы запах распространился на все помещение, можно воспользоваться еще одним интересным приемом. Надо взять ситцевую салфетку, смочить ее в уксусе и обернуть ею крышку кастрюли. Таким образом на вкус вашего блюда не повлияют посторонние продукты, а беспокоиться о запахе точно не придется.