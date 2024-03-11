У процесі приготування вареної риби немає абсолютно нічого складного. Єдина турбота, яка може бентежити господинь – це специфічний запах, однак його дуже легко попередити. Як саме – розповідає Смачно 24.

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Як попередити специфічний запах при варінні риби

Вирішити проблему можуть кілька скибочок кореня селери або петрушки. Все, що потрібно зробити, це покласти один з інгредієнтів до каструлі.

Ще один корисний лайфхак – лимонний сік. Потрібно лише скропити ним тушку риби перед термічною обробкою, і запах страви буде дуже свіжим.

Особливі страви / Фото Unspash

Також кулінари рекомендують додавати до води запашний перець та лавровий листок. Цих інгредієнтів рекомендують не шкодувати, але не варто забувати, що вони неабияк можуть вплинути на смак страви.

Якщо ви готуєте уху або інший рибний суп, але не хочете, щоб запах розповсюдився на все помешкання, можна скористатися ще одним цікавим прийомом. Треба взяти ситцеву серветку, змочити її в оцті та обгорнути нею кришку каструлі. Таким чином на смак вашої страви не вплинуть сторонні продукти, а турбуватися про запах точно не доведеться.

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