Прекрасный ужин с минимальными усилиями: как приготовить куриное карри в мультиварке
Источник:Инстаграм Джолин Кокс
Иногда хочется прийти домой после напряженного дня и не стоять на кухне. Кулинар поделилась простым рецептом в мультиварке, который упростит приготовление ужина.
Блогер-кулинар Джолин Кокс рассказала, как легко приготовить вкусное куриное карри без использования сковороды.
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Женщина рассказывает, что блюда она готовит по утрам, когда у нее еще достаточно сил.
Чем занимается Джолин КоксЖенщина публикует свои рецепты на новостных сайтах, а также ведет сайт OneYummyMommy, где она вместе со своей дочерью Лил рассказывает о приготовлении основных блюд и десертов. У женщины есть свой твитер и инстаграм-страница.
Джолин со своей дочерью делится вкусными рецептами / Фото из инстаграма Кокс
Одно из моих основных правил – избегать ингредиентов, которые нужно сначала приготовить на сковороде. Последнее, что я хочу делать во время утренней спешки, это жарить лук на плите,
– отметила Кокс.
Для ежедневного питания кулинар советует приобрести мультиварку, которая будет сохранять блюда теплыми и не будет нуждаться в присутствии человека во время приготовления. Вы можете просто положить ингредиенты в устройство и пойти по своим делам.
Используйте замороженные овощи, так вы можете бросить все это в мультиварку и уйти. Просто установите время, когда мультиварка включится,
– рассказала кулинар.
Пример сервировки блюда / Фото из инстаграма Кокс
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Как приготовить куриное кари
Блюдо рассчитано на 4 порции.
Ингредиенты
- 100 граммов замороженного нарезанного кубиками лука
- 100 граммов замороженного нарезанного кубиками перца
- 3 куриных грудки, нарезанных кубиками
- 150 грамм томатного пюре
- 400 миллилитров растительного молока
- 2 столовых ложки порошка карри
- 1 ложка молотого тмина
Процесс приготовления
- Положите все ингредиенты в мультиварку и тщательно перемешайте.
- Закройте крышкой.
- Установите мультиварку на 2-3 часа на высокой мощности или на 4-5 часов в медленном режиме.
Блюдо можно подавать с рисом, макаронами или есть просто так. Приятного аппетита!