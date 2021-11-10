Прекрасный ужин с минимальными усилиями: как приготовить куриное карри в мультиварке

Иногда хочется прийти домой после напряженного дня и не стоять на кухне. Кулинар поделилась простым рецептом в мультиварке, который упростит приготовление ужина.

Блогер-кулинар Джолин Кокс рассказала, как легко приготовить вкусное куриное карри без использования сковороды.

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Женщина рассказывает, что блюда она готовит по утрам, когда у нее еще достаточно сил.

Чем занимается Джолин Кокс Женщина публикует свои рецепты на новостных сайтах, а также ведет сайт инстаграм-страница. Женщина публикует свои рецепты на новостных сайтах, а также ведет сайт OneYummyMommy , где она вместе со своей дочерью Лил рассказывает о приготовлении основных блюд и десертов. У женщины есть свой твитер



Джолин со своей дочерью делится вкусными рецептами / Фото из инстаграма Кокс

Одно из моих основных правил – избегать ингредиентов, которые нужно сначала приготовить на сковороде. Последнее, что я хочу делать во время утренней спешки, это жарить лук на плите,

– отметила Кокс.

Для ежедневного питания кулинар советует приобрести мультиварку, которая будет сохранять блюда теплыми и не будет нуждаться в присутствии человека во время приготовления. Вы можете просто положить ингредиенты в устройство и пойти по своим делам.

Используйте замороженные овощи, так вы можете бросить все это в мультиварку и уйти. Просто установите время, когда мультиварка включится,

– рассказала кулинар.



Пример сервировки блюда / Фото из инстаграма Кокс

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Как приготовить куриное кари

Блюдо рассчитано на 4 порции.

Ингредиенты

100 граммов замороженного нарезанного кубиками лука

100 граммов замороженного нарезанного кубиками перца

3 куриных грудки, нарезанных кубиками

150 грамм томатного пюре

400 миллилитров растительного молока

2 столовых ложки порошка карри

1 ложка молотого тмина

Процесс приготовления

Положите все ингредиенты в мультиварку и тщательно перемешайте.

Закройте крышкой.

Установите мультиварку на 2-3 часа на высокой мощности или на 4-5 часов в медленном режиме.

Блюдо можно подавать с рисом, макаронами или есть просто так. Приятного аппетита!