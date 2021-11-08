Карамелизованная тыква прекрасно подойдет к мясу или блюду из птицы. Также приготовленная тыква по этому рецепту может заменить полноценный гарнир к любому блюду.
Читайте также Тыква и курица – идеальное комбо: 3 блюда, за которые вы полюбите осень
Рецепт карамелизированной тыквы
- Время: 40 минут
- Порции: 4
Карамелизированная тыква / Фото Яны Станишевской
Приготовление:
- Разрежьте тыкву пополам и извлеките семена. Срежьте кожуру.
- Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте тыкву в течение 20 минут.
- Достаньте тыкву из духовки и оставьте на 5 минут. Острым ножом сделайте на тыкве поперечные надрезы. Важно не разрезать ее полностью.
- Для приготовления маринада смешайте растительное масло, горчицу, мед, специи, соль и черный молотый перец. Перемешайте ингредиенты до однородной смеси.
- Полученным маринадом смажьте тыкву.
- Выложите ее на противень и влейте туда ¼ воды (от общего объема противня).
- Снова выпекайте тыкву в духовке при температуре 200 градусов, но теперь только 15 минут. Повторите процесс смазки тыквы маринадом снова, влейте воду. Посыпьте тыкву измельченным пеканом. Отправьте выпекаться в духовку на 15 минут.
- Карамелизированная тыква готова. Приятного аппетита!