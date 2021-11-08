Осень – сезон тыквы. Хотя не все ее любят готовить, а еще больше есть, но это очень питательный и диетический продукт. Мы подготовили для вас рецепт карамелизированной тыквы, по которому готовит украинский блогер Яна Станишевская. Вам понравится результат!