Печенье с предсказаниями – популярная хрустящая игрушка, которая приобрела огромную популярность еще в 19 веке. А именно в японских храмах, а вот готовить его стали в Америке, в китайских ресторанах. Рецептом с американцами поделились именно японские мигранты.
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Перед приготовлением печенья с предсказаниями подготовьте небольшие полоски бумаги. Напишите или отпечатайте пожелания, которые будете вкладывать в печенье.
Печенье с предсказаниями
- Время: 10 часов
- Порции: 20 – 30 штук
Приготовление:
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Смешайте белок с сахарной пудрой.
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Растопите сливочное масло и влейте его в яичную массу, перемешайте.
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Добавьте цедру апельсина, муку и перемешайте до однородной консистенции.
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Переложите тесто в кондитерский мешок и отправьте в холодильник на ночь.
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Разогрейте духовку до 180 градусов.
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Отсадите тесто для печенья на кондитерский коврик: диаметр 3 сантиметра.
Скриншот из видео Лизы Глинской
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Каждое печенье сформируйте кругом с помощью ложки. У вас должны получиться круги диаметром 7 – 8 сантиметров.
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Отправьте их в духовку – печенье должно зарумяниться по краю.
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Достаньте его из духовки и еще горячие сложите пополам, потом еще раз пополам. Отправьте их в стаканы, чтобы они охладились.
Скриншот из видео Лизы Глинской
- Спрячьте в каждое печенье предсказания.
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления китайского печенья с предсказаниями: