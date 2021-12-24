Печиво з передбаченнями – популярна хрумка забавка, яка набула шаленої популярності ще в 19 столітті. А саме в японських храмах, а от готувати його стали в Америці, в китайських ресторанах. Рецептом з американцями поділилися саме японські мігранти.

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Перед приготуванням печива з передбаченнями підготуйте невеликі смужки паперу. Напишіть або видрукуйте побажання, котрі будете вкладати в печиво.

Печиво з передбаченнями

  • Час: 10 годин
  • Порції: 20 – 30 штук

Приготування:

  1. Змішайте білок з цукровою пудрою.
  1. Розтопіть вершкове масло та влийте його до яєчної маси, перемішайте.
  1. Додайте цедру апельсина, борошно та перемішайте до однорідної консистенції.
  1. Перекладіть тісто в кондитерський мішок та відправте в холодильник на ніч.
  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  1. Відсадіть тісто для печива на кондитерський килимок: діаметр 3 сантиметри.


Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Кожне печиво сформуйте колом за допомогою ложки. У вас повинні вийти кола діаметром 7 – 8 сантиметрів.
  1. Відправте їх в духовку – печиво повинне зарум'янитися по краю.
  1. Дістаньте його з духовки, та ще гарячі складіть навпіл, далі ще раз навпіл. Відправте їх в склянки, щоб вони охолодилися.


Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Заховайте в кожне печиво передбачення.

Смачного!

Відеорецепт приготування китайського печива з передбаченнями: