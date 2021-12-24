Превратите праздник в сказку: готовим китайское печенье с предсказаниями

Чтобы сделать ваш праздник действительно оригинальным, мы предлагаем приготовить настоящее китайское печенье с предсказаниями.

Печенье с предсказаниями – популярная хрустящая игрушка, которая приобрела огромную популярность еще в 19 веке. А именно в японских храмах, а вот готовить его стали в Америке, в китайских ресторанах. Рецептом с американцами поделились именно японские мигранты.

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Перед приготовлением печенья с предсказаниями подготовьте небольшие полоски бумаги. Напишите или отпечатайте пожелания, которые будете вкладывать в печенье.

Печенье с предсказаниями

Время: 10 часов

10 часов Порции: 20 – 30 штук

– 120 граммов яичного белка;– 120 граммов сахарной пудры;– 90 граммов муки;– 80 граммов сливочного масла;– цедра апельсина или лимона.

Приготовление:

Смешайте белок с сахарной пудрой. Растопите сливочное масло и влейте его в яичную массу, перемешайте. Добавьте цедру апельсина, муку и перемешайте до однородной консистенции. Переложите тесто в кондитерский мешок и отправьте в холодильник на ночь. Разогрейте духовку до 180 градусов. Отсадите тесто для печенья на кондитерский коврик: диаметр 3 сантиметра.

Скриншот из видео Лизы Глинской

Каждое печенье сформируйте кругом с помощью ложки. У вас должны получиться круги диаметром 7 – 8 сантиметров. Отправьте их в духовку – печенье должно зарумяниться по краю. Достаньте его из духовки и еще горячие сложите пополам, потом еще раз пополам. Отправьте их в стаканы, чтобы они охладились.

Скриншот из видео Лизы Глинской

Спрячьте в каждое печенье предсказания.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления китайского печенья с предсказаниями: