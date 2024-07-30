Для мяса и гамбургеров: готовим аджику на зиму

Это отличный способ сохранить яркие вкусы и ароматы лета. Этот острый соус, сделанный из помидоров, перца, чеснока и специй, станет незаменимым дополнением к вашим зимним блюдам.

Аджика – это острый и ароматный соус, который идеально подходит для мяса. Это жемчужина кавказской кухни, которую можно легко воспроизвести на собственной кухне.

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Аджика на зиму

Время: 1,5 часа

1,5 часа Порций: 4

– 3 килограмма помидоров;– 1 килограмм красного перца;– 2 луковицы;– 150 грамм чеснока (2 головки);– пол килограмма моркови;– пол килограмма яблок (например, серого сычужного фермента);– пол стакана уксуса;– пол стакана сахара;– 4 чайные ложки соли;– 1/4 стакана оливкового масла или оливкового масла;– по 1 чайной ложке кориандра, семян фенхеля и по 1/2 чайной ложки острого перца, молотого перца и по желанию шафрана.

Приготовление:

Сначала приготовьте овощи: помидоры ошпарьте, почистите от кожуры, разрежьте на четвертинки, удалите плодоножки и семена из камер. Мякоть нарежьте кубиками. Перец разрежьте на 4 четверти, удалите семена, затем нарежьте кубиками. Почистите перец чили от косточек и мелко нарежьте. Почистите лук, чеснок, морковь и яблоки. Лук нарежьте кубиками, чеснок мелко нарежьте, а морковь натрите на крупной терке. Яблоки нарежьте кусочками и удалите семена. Положите все овощи в две большие кастрюли, накройте крышкой и доведите до кипения на сильном огне, 1 – 2 раза помешивая тем временем. После закипания следует добавить добавки: уксус, сахар, соль, оливковое масло и специи. Перемешайте, накройте крышкой и варите примерно 1 час. Во время варки овощи время от времени помешивайте. Измельчите овощи и варите под крышкой еще 1 час на немного слабом огне, время от времени помешивая. Снимите крышку и готовьте еще примерно 1 час, периодически помешивая. Горячий соус разлейте по стерилизованным и сухим банкам, закройте чистыми и сухими крышками. Переверните вверх дном и оставьте до полного остывания. Храните в кладовке, подвале или кухонном шкафу.

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