Для м'яса та гамбургерів: готуємо аджику на зиму
30 липня 2024, 23:56Читать новость на русском
Джерело:Kwestia smaku
Це чудовий спосіб зберегти яскраві смаки та аромати літа. Цей гострий соус, зроблений з помідорів, перцю, часнику та спецій, стане незамінним доповненням до ваших зимових страв.
Аджика – це гострий і ароматний соус, який ідеально підходить для м'яса. Це перлина кавказької кухні, яку можна легко відтворити на власній кухні.
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Аджика на зиму
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
– 3 кілограми помідорів;
– 1 кілограм червоного перцю;
– 2 цибулини;
– 150 грамів часнику (2 головки);
– пів кілограма моркви;
– пів кілограма яблук (наприклад, сірого сичужного ферменту);
– пів склянки оцту;
– пів склянки цукру;
– 4 чайні ложки солі;
– 1/4 склянки оливкової олії або оливкової олії;
спеції:
– по 1 чайній ложці коріандру, насіння фенхелю і по 1/2 чайної ложки гострого перцю, меленого перцю і за бажанням шафрану.
Приготування:
- Спочатку приготуйте овочі : помідори ошпарте, почистіть від шкірки, розріжте на четвертинки, видаліть плодоніжки та насіння з камер.
- М'якоть наріжте кубиками.
- Перець розріжте на 4 чверті, видаліть насіння, потім наріжте кубиками.
- Почистіть перець чилі від кісточок і дрібно наріжте.
- Почистіть цибулю, часник, моркву і яблука.
- Цибулю наріжте кубиками, часник дрібно наріжте, а моркву натріть на крупній тертці.
- Яблука наріжте шматочками та видаліть насіння.
- Покладіть усі овочі у дві великі каструлі, накрийте кришкою та доведіть до кипіння на сильному вогні, 1 – 2 рази помішуючи тим часом.
- Після закипання слід додати добавки: оцет, цукор, сіль, оливкову олію і спеції.
- Перемішайте, накрийте кришкою і варіть приблизно 1 годину.
- Під час варіння овочі час від часу помішуйте.
- Подрібніть овочі та варіть під кришкою ще 1 годину на трохи слабкому вогні, час від часу помішуючи.
- Зніміть кришку і готуйте ще приблизно 1 годину, періодично помішуючи.
- Гарячий соус розлийте по стерилізованих і сухих банках, закрийте чистими та сухими кришками.
- Переверніть догори дном і залишіть до повного охолодження. Зберігайте в коморі, підвалі або кухонній шафі.