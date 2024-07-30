Для м'яса та гамбургерів: готуємо аджику на зиму

30 липня 2024, 23:56
Читать новость на русском

Джерело:

Kwestia smaku

Це чудовий спосіб зберегти яскраві смаки та аромати літа. Цей гострий соус, зроблений з помідорів, перцю, часнику та спецій, стане незамінним доповненням до ваших зимових страв.

Аджика – це гострий і ароматний соус, який ідеально підходить для м'яса. Це перлина кавказької кухні, яку можна легко відтворити на власній кухні. 

Не пропустіть Густе немов мед: як приготувати сливове варення для булочок

Аджика на зиму

  • Час: 1,5 години
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 кілограми помідорів;
– 1 кілограм червоного перцю;
– 2 цибулини;
– 150 грамів часнику (2 головки);
– пів кілограма моркви;
– пів кілограма яблук (наприклад, сірого сичужного ферменту);
– пів склянки оцту;
– пів склянки цукру;
– 4 чайні ложки солі;
– 1/4 склянки оливкової олії або оливкової олії;
спеції:
– по 1 чайній ложці коріандру, насіння фенхелю і по 1/2 чайної ложки гострого перцю, меленого перцю і за бажанням шафрану.

Приготування:

  1. Спочатку приготуйте овочі : помідори ошпарте, почистіть від шкірки, розріжте на четвертинки, видаліть плодоніжки та насіння з камер.
  2. М'якоть наріжте кубиками.
  3. Перець розріжте на 4 чверті, видаліть насіння, потім наріжте кубиками.
  4. Почистіть перець чилі від кісточок і дрібно наріжте.
  5. Почистіть цибулю, часник, моркву і яблука.
  6. Цибулю наріжте кубиками, часник дрібно наріжте, а моркву натріть на крупній тертці.
  7. Яблука наріжте шматочками та видаліть насіння.
  8. Покладіть усі овочі у дві великі каструлі, накрийте кришкою та доведіть до кипіння на сильному вогні, 1 – 2 рази помішуючи тим часом.
  9. Після закипання слід додати добавки: оцет, цукор, сіль, оливкову олію і спеції.
  10. Перемішайте, накрийте кришкою і варіть приблизно 1 годину.
  11. Під час варіння овочі час від часу помішуйте.
  12. Подрібніть овочі та варіть під кришкою ще 1 годину на трохи слабкому вогні, час від часу помішуючи.
  13. Зніміть кришку і готуйте ще приблизно 1 годину, періодично помішуючи.
  14. Гарячий соус розлийте по стерилізованих і сухих банках, закрийте чистими та сухими кришками.
  15. Переверніть догори дном і залишіть до повного охолодження. Зберігайте в коморі, підвалі або кухонній шафі.

Чудовий варіант: як смачно приготувати цвітну капусту
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська