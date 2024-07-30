Для м'яса та гамбургерів: готуємо аджику на зиму

Це чудовий спосіб зберегти яскраві смаки та аромати літа. Цей гострий соус, зроблений з помідорів, перцю, часнику та спецій, стане незамінним доповненням до ваших зимових страв.

Аджика – це гострий і ароматний соус, який ідеально підходить для м'яса. Це перлина кавказької кухні, яку можна легко відтворити на власній кухні.

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Аджика на зиму

Час: 1,5 години

1,5 години Порцій: 4

– 3 кілограми помідорів;– 1 кілограм червоного перцю;– 2 цибулини;– 150 грамів часнику (2 головки);– пів кілограма моркви;– пів кілограма яблук (наприклад, сірого сичужного ферменту);– пів склянки оцту;– пів склянки цукру;– 4 чайні ложки солі;– 1/4 склянки оливкової олії або оливкової олії;– по 1 чайній ложці коріандру, насіння фенхелю і по 1/2 чайної ложки гострого перцю, меленого перцю і за бажанням шафрану.

Приготування:

Спочатку приготуйте овочі : помідори ошпарте, почистіть від шкірки, розріжте на четвертинки, видаліть плодоніжки та насіння з камер. М'якоть наріжте кубиками. Перець розріжте на 4 чверті, видаліть насіння, потім наріжте кубиками. Почистіть перець чилі від кісточок і дрібно наріжте. Почистіть цибулю, часник, моркву і яблука. Цибулю наріжте кубиками, часник дрібно наріжте, а моркву натріть на крупній тертці. Яблука наріжте шматочками та видаліть насіння. Покладіть усі овочі у дві великі каструлі, накрийте кришкою та доведіть до кипіння на сильному вогні, 1 – 2 рази помішуючи тим часом. Після закипання слід додати добавки: оцет, цукор, сіль, оливкову олію і спеції. Перемішайте, накрийте кришкою і варіть приблизно 1 годину. Під час варіння овочі час від часу помішуйте. Подрібніть овочі та варіть під кришкою ще 1 годину на трохи слабкому вогні, час від часу помішуючи. Зніміть кришку і готуйте ще приблизно 1 годину, періодично помішуючи. Гарячий соус розлийте по стерилізованих і сухих банках, закрийте чистими та сухими кришками. Переверніть догори дном і залишіть до повного охолодження. Зберігайте в коморі, підвалі або кухонній шафі.

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