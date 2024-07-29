Сливы имеют богатый и насыщенный вкус, который прекрасно сочетается со сладостью сахара. Приготовление густого варенья из слив занимает немного времени, но результат стоит всех усилий.

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Варенье из слив

  • Время: 2 часа
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Сливы промойте, удалите косточки и нарежьте половинками.
  2. В большой кастрюле смешайте сливы, сахар и воду.
  3. Доведите смесь до кипения на среднем огне, постоянно помешивая, чтобы сахар растворился.
  4. После закипания уменьшите огонь до минимума и продолжайте варить, периодически помешивая и снимая пену, образующуюся на поверхности.
  5. Варите варенье в течение 1 – 1,5 часа, пока оно не станет густым.
  6. За 10 минут до конца варки добавьте лимонный сок, чтобы придать варенью легкий кисловатый оттенок и помочь сохранить яркий цвет слив.
  7. Готовое варенье снимите с огня и дайте немного остыть.
  8. Разлейте его в стерилизованные банки и закройте крышками. Оставьте банки остывать вверх дном, затем храните в прохладном темном месте.