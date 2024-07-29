Сливы имеют богатый и насыщенный вкус, который прекрасно сочетается со сладостью сахара. Приготовление густого варенья из слив занимает немного времени, но результат стоит всех усилий.

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Варенье из слив

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм слив;

– 800 грамм сахара;

– 100 миллилитров воды;

– 1 столовая ложка лимонного сока.

Приготовление:

Сливы промойте, удалите косточки и нарежьте половинками. В большой кастрюле смешайте сливы, сахар и воду. Доведите смесь до кипения на среднем огне, постоянно помешивая, чтобы сахар растворился. После закипания уменьшите огонь до минимума и продолжайте варить, периодически помешивая и снимая пену, образующуюся на поверхности. Варите варенье в течение 1 – 1,5 часа, пока оно не станет густым. За 10 минут до конца варки добавьте лимонный сок, чтобы придать варенью легкий кисловатый оттенок и помочь сохранить яркий цвет слив. Готовое варенье снимите с огня и дайте немного остыть. Разлейте его в стерилизованные банки и закройте крышками. Оставьте банки остывать вверх дном, затем храните в прохладном темном месте.

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