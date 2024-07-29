Запеченная в духовке с маслом и специями, цветная капуста просто тает во рту. Подавайте ее с чесночным соусом – и от нее не останется ни малейшего кусочка.

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Цветная капуста запеченная в духовке

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Растопите масло.
  2. Добавьте специи и чеснок, его можно мелко натереть или выдавить через пресс.
  3. Все смешайте.
  4. Цветную капусту помойте и разделите на соцветия.
  5. Смажьте каждый цветочек сливочным маслом со специями и выложите в форму для запекания.
  6. Это можно сделать кисточкой или ложкой.
  7. Поставьте блюдо с цветной капустой в разогретую до 190 градусов духовку и запекайте 50 – 55 минут.