Запеченная в духовке с маслом и специями, цветная капуста просто тает во рту. Подавайте ее с чесночным соусом – и от нее не останется ни малейшего кусочка.

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Цветная капуста запеченная в духовке

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– цветная капуста;

– чеснок по вкусу;

– соль, перец, копченая паприка по вкусу;

– масло.

Приготовление:

Растопите масло. Добавьте специи и чеснок, его можно мелко натереть или выдавить через пресс. Все смешайте. Цветную капусту помойте и разделите на соцветия. Смажьте каждый цветочек сливочным маслом со специями и выложите в форму для запекания. Это можно сделать кисточкой или ложкой. Поставьте блюдо с цветной капустой в разогретую до 190 градусов духовку и запекайте 50 – 55 минут.

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