Как приготовить бисквит: быстрый рецепт для тортов
5 декабря 2021 , 13:51Читати новину українською
Источник:инстаграм Владимира Ярославского
Талантливый украинский шеф-повар Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом быстрого бисквита. Шеф и сам готовит только такие бисквитные коржи, поэтому рецепт проверен.
Существует множество рецептов бисквитов, но этот особенный. Ведь он тонкий и рыхлый, из-за того, что выпекают его на большом противне. Такие бисквитные коржи можно использовать в рецептах тортов, которые перемазываются различными кремами.
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Рецепт простого бисквита
- Время: 30 минут
- Порции: 4 – 5
Бисквит / Фото Ярославского
– 5 сырых куриных яиц;
– 130 граммов сахара;
– 110 граммов муки;
– 20 граммов крахмала.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 – 210 градусов.
- Укройте противень слоем пергамента и смажьте его сливочным маслом.
- Для выпечки шеф-повар выбрал большой противень – размером 30/42 сантиметра.
Приготовление бисквита / Фото Ярославского
- Взбейте яйца с сахаром в плотную пену. Взбивайте на средних оборотах 10 – 12 минут.
- Отдельно смешайте крахмал и муку.
- Добавляйте смесь в яичную массу через сито, и в 4 – 5 этапов осторожно помешивая ложкой.
Приготовление бисквита / Фото Ярославского
- Вылейте часть теста на противень и выпекайте бисквит 10 минут.
Приготовление бисквита / Фото Ярославского
- Готовый бисквит достаньте из духовки и накройте полотенцем.
- Через 20 минут он будет готов к дальнейшему использованию. Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления быстрого бисквита: