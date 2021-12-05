Существует множество рецептов бисквитов, но этот особенный. Ведь он тонкий и рыхлый, из-за того, что выпекают его на большом противне. Такие бисквитные коржи можно использовать в рецептах тортов, которые перемазываются различными кремами.

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Рецепт простого бисквита

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4 – 5


Бисквит / Фото Ярославского

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 – 210 градусов.
  1. Укройте противень слоем пергамента и смажьте его сливочным маслом.
  1. Для выпечки шеф-повар выбрал большой противень – размером 30/42 сантиметра.


Приготовление бисквита / Фото Ярославского

  1. Взбейте яйца с сахаром в плотную пену. Взбивайте на средних оборотах 10 – 12 минут.
  1. Отдельно смешайте крахмал и муку.
  1. Добавляйте смесь в яичную массу через сито, и в 4 – 5 этапов осторожно помешивая ложкой.


Приготовление бисквита / Фото Ярославского

  1. Вылейте часть теста на противень и выпекайте бисквит 10 минут.


Приготовление бисквита / Фото Ярославского

  1. Готовый бисквит достаньте из духовки и накройте полотенцем.
  1. Через 20 минут он будет готов к дальнейшему использованию. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления быстрого бисквита:​