Существует множество рецептов бисквитов, но этот особенный. Ведь он тонкий и рыхлый, из-за того, что выпекают его на большом противне. Такие бисквитные коржи можно использовать в рецептах тортов, которые перемазываются различными кремами.

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Рецепт простого бисквита

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4 – 5



Бисквит / Фото Ярославского

Ингредиенты:

– 5 сырых куриных яиц;

– 130 граммов сахара;

– 110 граммов муки;

– 20 граммов крахмала.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 – 210 градусов.

Укройте противень слоем пергамента и смажьте его сливочным маслом.

Для выпечки шеф-повар выбрал большой противень – размером 30/42 сантиметра.



Приготовление бисквита / Фото Ярославского

Взбейте яйца с сахаром в плотную пену. Взбивайте на средних оборотах 10 – 12 минут.

Отдельно смешайте крахмал и муку.

Добавляйте смесь в яичную массу через сито, и в 4 – 5 этапов осторожно помешивая ложкой.



Приготовление бисквита / Фото Ярославского

Вылейте часть теста на противень и выпекайте бисквит 10 минут.



Приготовление бисквита / Фото Ярославского

Готовый бисквит достаньте из духовки и накройте полотенцем.

Через 20 минут он будет готов к дальнейшему использованию. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления быстрого бисквита:​