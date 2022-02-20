Как приготовить букет гарни: перенимаем опыт французов

Что такое букет гарни и почему от него так сходят с ума французы? Рассказываем о тонкостях приготовления ароматного пучка трав и о его использовании в блюдах.

Букет гарни – это собранная в один букет смесь свежих ароматных трав. Его используют во французской кухне для приготовления супов и бульонов, им насыщают овощи и мясо.

Читайте также Нарезать не нужно: 5 простых блюд из рубленого куриного филе для всей семьи

Что входит в букет гарни

Обычно в него входят: свежий розмарин, тимьян, стебли петрушки. Изредка кладут лавровый лист и стебель сельдерея. Все травы бережно заворачивают в листья лука порей и отправляют в блюдо.



Фото Богданны Рыбак

Удобство букета гарни заключается в том, что все нужные травы находятся в одном пучке. Их легко добавить как к блюду, так и вынуть из него.



Фото Богданны Рыбак

Его можно добавить к бульону за 30 минут до конца приготовления блюда, или в начале. Важно не передержать его в жидкости, ведь травы со временем будут все больше настаиваться и источать уже не приятный аромат и вкус, а присущую им горчинку.



Фото Богданны Рыбак

Сделать собственный букет гарни вы можете за несколько минут, ведь это просто, доступно и удобно. Если у вас нет возможности покупать свежие травы в зимний период, сформируйте красивые букеты заранее, и засушите их. Обязательно храните заготовки в герметичном контейнере. Также их можно заморозить.