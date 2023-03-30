Чизкейк с двумя видами шоколада и апельсиновой цедрой создаст праздничную атмосферу на вашем столе. Благодаря насыщенному и кремовому вкусу этот десерт превратит в настоящий праздник даже обычное кофепитие.

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Рецепт чизкейки с белым и темным шоколадом

Рецепт чизкейки с белым и темным шоколадом

Рецепт чизкейки с белым и темным шоколадом

Время: 2 часа

Порций: 5

Совершенный десерт / Фото prakty kulinarni

Приготовление:

Печенье подробно измельчите и соедините с растопленным маслом. Разъемную форму (23 – 24 сантиметра) застелите бумагой для выпечки, выложите печень и прижмите ее ко дну формы. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 5 – 6 минут.

Сыр выложите в миску вместе с маскарпоне, добавьте пудинг и сахар, вбейте яйца, влейте сливки и перемешайте до соединения ингредиентов.

Добавить апельсиновую цедру и растопленный белый шоколад и перемешайте. Горький шоколад мелко порубите, добавьте в творожную массу и аккуратно перемешайте.

Поставьте в разогретую до 150 градусов духовку. Выпекайте 1 час 25 минут и охладите в духовке.