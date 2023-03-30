Гости точно попросят рецепт: чизкейк с двумя видами шоколада
30 марта 2023, 19:26Читати новину українською
Источник:prakty kulinarni
Нежный чизкейк, дополненный яркими шоколадными нотками – это удовольствие, перед которым просто невозможно устоять. Если вы хотите поразить своих гостей и заставить буквально вымаливать рецепт, то обязательно приготовьте этот десерт.
Чизкейк с двумя видами шоколада и апельсиновой цедрой создаст праздничную атмосферу на вашем столе. Благодаря насыщенному и кремовому вкусу этот десерт превратит в настоящий праздник даже обычное кофепитие.
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Рецепт чизкейки с белым и темным шоколадом
Время: 2 часа
Порций: 5
Совершенный десерт / Фото prakty kulinarni
Приготовление:
- Печенье подробно измельчите и соедините с растопленным маслом. Разъемную форму (23 – 24 сантиметра) застелите бумагой для выпечки, выложите печень и прижмите ее ко дну формы. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 5 – 6 минут.
- Сыр выложите в миску вместе с маскарпоне, добавьте пудинг и сахар, вбейте яйца, влейте сливки и перемешайте до соединения ингредиентов.
- Добавить апельсиновую цедру и растопленный белый шоколад и перемешайте. Горький шоколад мелко порубите, добавьте в творожную массу и аккуратно перемешайте.
- Поставьте в разогретую до 150 градусов духовку. Выпекайте 1 час 25 минут и охладите в духовке.
- Остывший шоколадный чизкейк по желанию украсьте шоколадными яйцами или другим декором, перед нарезкой охладите в холодильнике.