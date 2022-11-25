Пряники – это особенная рождественская традиция, которой никогда не будет альтернатив. Для того чтобы праздники удались, можно потренироваться делать пряники заранее, или же попытаться добавить им колорита, используя ингредиент, который никогда не ассоциировался у нас с десертами.

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Рецепт пряника из гречки

Время: 1 час 10 минут

Порций: 12

Готовимся к новинкам на Рождество / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты:

белая гречневая крупа – 250 грамм;

чернослив – 16 штук;

1 литр воды;

4 яйца;

5 столовых ложек растительного масла;

5 столовых ложек кленового сиропа;

2 чайные ложки разрыхлителя;

специи для пряников – 3 чайные ложки;

2 чайные ложки какао;

50 грамм молотых орехов.

Приготовление:

Гречку и черносливы заливаем водой. Варим до готовности каши. Охлажденную кашу кладем в блендер, добавляем яйца, кленовый сироп, масло, порошок для печенья, приправу для пряника, какао, молотые орехи и взбиваем до однородной консистенции. Выкладываем тесто в форму и выпекаем при температуре 180 градусов 45 минут. После приготовления даем 10 минут на остывание, пряник можно украсить шоколадом.

Приятного аппетита!