Как приготовить диетическое варенье из малины без сахара: домашние рецепты

7 июля 2021 , 12:47
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Источник:

24 канал

В разгаре сезон малины. Чтобы сохранить аромат ягод и наслаждаться зимой, предлагаем приготовить варенье. Как правильно – читайте в материале.

Если вы придерживайтесь здорового питания и следите за фигурой, предлагаем приготовить варенье, которое получается вкусным и полезным. Его готовят с добавлением лимонного сока, а сахар заменяют медом или готовят без него.

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Во время приготовления варенья рекомендуют придерживаться следующих советов:

  • тщательно мойте ягоды;
  • варенье готовят в несколько этапов;
  • обязательно стерилизуйте посуду.

Брускетта с малиновым вареньем / Фото Pexels

Как приготовить варенье с малиной

  • Время: 1 час
  • Калорийность на 100 граммов: 59 ккал
Ингредиенты:
– 2 – 2,5 килограмма малины;
– 100 миллилитров воды.
  1. Малину аккуратно помойте.
  2. Выложите ягоду в кастрюлю, добавьте воду, доведите до кипения, в течение 10 – 15 минут. Уменьшите огонь.
  3. На маленьком огне варите в течение часа, периодически помешивая каждые 10 – 15 минут, собирая пену.
  4. Снимите с плиты, вылейте в стерилизованные банки, плотно закройте, оставьте для охлаждения.

Малиновое варенье / Фото Freepik

Как приготовить варенье с малиной, бананами

  • Время: 30 – 40 минут 
  • Калорийность на 100 граммов: 59 ккал
Ингредиенты:
– 1 килограмм малины;
– 1 лимон (сок);
– 2 – 3 банана.
  1. Малину помойте, измельчите в блендере до состояния пюре.
  2. Бананы очистите, нарежьте кубиками.
  3. Лимон помойте, разрежьте пополам, выжмите сок.
  4. В кастрюлю выложите малиновое пюре, добавьте бананы, лимонный сок, доведите до кипения.
  5. Уменьшите огонь, варите в течение 20 минут, периодически помешивая, собирая пену. Если хотите, чтобы варенье было густым – варите в течение 30 – 40 минут.
  6. В стерилизованные банки вылейте варенье, герметично закройте, оставьте для охлаждения. Приятного аппетита!
Автор: Євгенія Тугушева