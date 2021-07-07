Как приготовить диетическое варенье из малины без сахара: домашние рецепты
7 июля 2021 , 12:47Читати новину українською
Источник:24 канал
В разгаре сезон малины. Чтобы сохранить аромат ягод и наслаждаться зимой, предлагаем приготовить варенье. Как правильно – читайте в материале.
Если вы придерживайтесь здорового питания и следите за фигурой, предлагаем приготовить варенье, которое получается вкусным и полезным. Его готовят с добавлением лимонного сока, а сахар заменяют медом или готовят без него.
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Во время приготовления варенья рекомендуют придерживаться следующих советов:
- тщательно мойте ягоды;
- варенье готовят в несколько этапов;
- обязательно стерилизуйте посуду.
Брускетта с малиновым вареньем / Фото Pexels
Как приготовить варенье с малиной
- Время: 1 час
- Калорийность на 100 граммов: 59 ккал
– 2 – 2,5 килограмма малины;
– 100 миллилитров воды.
- Малину аккуратно помойте.
- Выложите ягоду в кастрюлю, добавьте воду, доведите до кипения, в течение 10 – 15 минут. Уменьшите огонь.
- На маленьком огне варите в течение часа, периодически помешивая каждые 10 – 15 минут, собирая пену.
- Снимите с плиты, вылейте в стерилизованные банки, плотно закройте, оставьте для охлаждения.
Малиновое варенье / Фото Freepik
Как приготовить варенье с малиной, бананами
- Время: 30 – 40 минут
- Калорийность на 100 граммов: 59 ккал
– 1 килограмм малины;
– 1 лимон (сок);
– 2 – 3 банана.
- Малину помойте, измельчите в блендере до состояния пюре.
- Бананы очистите, нарежьте кубиками.
- Лимон помойте, разрежьте пополам, выжмите сок.
- В кастрюлю выложите малиновое пюре, добавьте бананы, лимонный сок, доведите до кипения.
- Уменьшите огонь, варите в течение 20 минут, периодически помешивая, собирая пену. Если хотите, чтобы варенье было густым – варите в течение 30 – 40 минут.
- В стерилизованные банки вылейте варенье, герметично закройте, оставьте для охлаждения. Приятного аппетита!