Якщо ви дотримуйтесь здорового харчування та слідкуєте за фігурою, пропонуємо приготувати варення, яке виходить смачним та корисним. Його готують з додаванням лимонного соку, а цукор замінюють медом або готують без нього. 

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Під час приготування варення рекомендують дотримуватись таких порад: 

  • ретельно мийте ягоди;
  • варення готують у декілька етапів;
  • обов'язково стерилізуйте посуд.

Брускета з малиновим варенням/ Фото Pexels

Як приготувати варення з малиною

  • Час: 1 година
  • Калорійність на 100 грамів: 59 ккал
  1. Малину акуратно помийте.
  2. Викладіть ягоду у каструлю, додайте воду, доведіть до кипіння, протягом 10 – 15 хвилин. Зменште вогонь.
  3. На маленькому вогні варіть протягом години, періодично помішуючи, кожні 10 – 15 хвилин, збираючи піну.
  4. Зніміть з плити, вилийте у стерилізовані банки, щільно закрийте, залиште для охолодження.

Малинове варення/ Фото Freepik

Як приготувати варення з малиною, бананами

  • Час: 30 – 40 хвилин
  • Калорійність на 100 грамів: 59 ккал
  1. Малину помийте, подрібніть у блендері до стану пюре.
  2. Банани почистіть, наріжте кубиками.
  3. Лимон помийте, розріжте навпіл, вичавіть сік.
  4. У каструлю викладіть малинове пюре, додайте банани, лимонний сік, доведіть до кипіння.
  5. Зменште вогонь, варіть протягом 20 хвилин, періодично помішуючи, збираючи піну. Якщо бажаєте, щоб варення було густим – варіть протягом 30 – 40 хвилин.
  6. У стерилізовані банки вилийте варення, герметично закрийте, залиште для охолодження. Смачного!