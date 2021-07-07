Если вы придерживайтесь здорового питания и следите за фигурой, предлагаем приготовить варенье, которое получается вкусным и полезным. Его готовят с добавлением лимонного сока, а сахар заменяют медом или готовят без него.

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Во время приготовления варенья рекомендуют придерживаться следующих советов:

тщательно мойте ягоды;

варенье готовят в несколько этапов;

обязательно стерилизуйте посуду.

Брускетта с малиновым вареньем / Фото Pexels

Как приготовить варенье с малиной

Время: 1 час

1 час Калорийность на 100 граммов: 59 ккал

Ингредиенты:

– 2 – 2,5 килограмма малины;

– 100 миллилитров воды.

Малину аккуратно помойте. Выложите ягоду в кастрюлю, добавьте воду, доведите до кипения, в течение 10 – 15 минут. Уменьшите огонь. На маленьком огне варите в течение часа, периодически помешивая каждые 10 – 15 минут, собирая пену. Снимите с плиты, вылейте в стерилизованные банки, плотно закройте, оставьте для охлаждения.

Малиновое варенье / Фото Freepik

Как приготовить варенье с малиной, бананами

Время: 30 – 40 минут

30 – 40 минут Калорийность на 100 граммов: 59 ккал

Ингредиенты:

– 1 килограмм малины;

– 1 лимон (сок);

– 2 – 3 банана.