Кулинарное путешествие во времени: любимое блюдо Джейн Остин

Некоторые известные авторы известны своим экстравагантным вкусом. Например, Марк Твен, который любил устрицы в разных формах. Эрнест Хемингуэй тоже был гурманом, который обожал нью-йоркский стейк, что однажды стал его последней трапезой.

Другие классики имели более скромные вкусы. Джейн Остин выросла, имея свободный доступ к мясу, овощей и фруктов в Стивентон-Париш в Оксфордшире, Англия. Однако ее любимым ужином был сырный тост.

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Все об известном блюде легендарной женщины

По словам Марты Ллойд, близкой подруги автора, которая жила с Остин и ее семьей с 1798 по 1830 год, Остин предпочла, чтобы, ее сырные тосты готовили с тертым сыром, яйцом, горчицей и сливочным маслом. По ее просьбе их обжаривали на гриле.

Как она однажды написала в письме к своей сестре Кассандре о своем друге Эдварде Бриджесе:

Невозможно отдать должное гостеприимству его внимания ко мне; он заказал поджаренный сыр на ужин исключительно за мой счет.

Сырные тосты – это классическое блюдо, которое, по сути, является английской версией сэндвича с сыром на гриле. Квинтэссенция комфортной еды, они находят бесчисленных поклонников в США и Великобритании.

Семья Остин делала собственный сыр, и вполне возможно, что он использовался для приготовления сырных тостов для Джейн. Также Джейн Остин предпочла тертый сыр для своих любимых сырных тостов.

Таким образом, даже так простое блюдо как сырные тосты может иметь богатую историю и культурное значение, отражая вкусы и привычки известных личностей прошлого. В случае с Джейн Остин, ее любовь к этому блюду подчеркивает, как простые удовольствия могут принести большую радость.

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