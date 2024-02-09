Эти котлеты такие вкусные, что их назвали Королевскими. Нежная курочка, грибы и овощи образуют идеальную гармонию, которая точно должна быть в вашем кулинарном арсенале.

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Рецепт Королевских котлет

Время: 30 минут

Порций: 20 котлет

Приготовление:

  1. Филе моем, промокаем салфетками и нарезаем мелкими кусочками.
  2. Мелко нарезаем шампиньоны и соединяем с мясом.
  3. Чистим болгарский перец, нарезаем и добавляем в миску.
  4. К смеси натираем сыр и добавляем петрушку.
  5. Вбиваем яйца, солим, перчим, добавляем муку и хорошо все вымешиваем.
  6. Формируем котлеты.
  7. Разогреваем сковородку, добавляем масло и жарим котлеты на небольшом огне 4 – 5 минут под крышкой с каждой стороны.

Приятного аппетита!