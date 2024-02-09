Эти котлеты такие вкусные, что их назвали Королевскими. Нежная курочка, грибы и овощи образуют идеальную гармонию, которая точно должна быть в вашем кулинарном арсенале.
Интересно Этот ингредиент сделает разницу: как стоит попробовать пожарить рыбу
Рецепт Королевских котлет
Время: 30 минут
Порций: 20 котлет
Приготовление:
- Филе моем, промокаем салфетками и нарезаем мелкими кусочками.
- Мелко нарезаем шампиньоны и соединяем с мясом.
- Чистим болгарский перец, нарезаем и добавляем в миску.
- К смеси натираем сыр и добавляем петрушку.
- Вбиваем яйца, солим, перчим, добавляем муку и хорошо все вымешиваем.
- Формируем котлеты.
- Разогреваем сковородку, добавляем масло и жарим котлеты на небольшом огне 4 – 5 минут под крышкой с каждой стороны.
Приятного аппетита!