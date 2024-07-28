Искусство квашения огурцов имеет свои секреты. Главный является общедоступным – свежие овощи.

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Какие огурцы подойдут лучше всего

Огурцы, предназначены для засолки на зиму, должны иметь удлиненную цилиндрическую форму. Идеальное соотношение длины и ширины – 3:1.

У них должна быть тонкая кожура, достаточно густо покрыта бородавками среднего размера. Наилучший вариант – как можно меньшая семенная камера.

Разновидности пузырьков могут отличаться цветом, белыми полосами (большей или меньшей интенсивности) или плотностью бородавок. Это на самом деле не имеет значения. Важно мариновать огурцы одного сорта.

Как правильно заквасить огурцы

Из-за бактериальной биологии температура окружающей среды чрезвычайно важна для полного успеха брожения. В первые 24 часа необходимо обеспечить огурцам температуру окружающей среды около 22 – 23 градусов, более высокая температура приведет к бурному развитию нежелательных гнилостных бактерий и бурному брожению. На следующие 40 дней температура должна быть 12 – 18 градусов.

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