Как приготовить холодный зеленый чай: рецепт от Тани Литвиновой

2 июля 2021 , 11:15
Читати новину українською

Источник:

Youtube Тани Литвиновой

Если хотите утолить жажду в жаркие летние дни, приготовьте зеленый холодный чай по рецепту Тани Литвиновой.

Кулинарный эксперт Таня Литвинова поделилась с поклонниками рецептом холодного зеленого чая. Зеленый чай не только освежает, но и насыщает организм витаминами, микроэлементами, а также содержит антиоксидантами, которые очищают организм.

Читайте также 10 советов, как привить ребенку любовь к здоровой пище

Холодный чай готовят с добавлением зеленого чая, мяты и лимонного сока. По желанию можете добавить персик или другие любимые фрукты.

Зеленый чай/ Фото Unsplash

Как приготовить холодный зеленый чай

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность на 100 граммов: 39 ккал
Ингредиенты:
– 1 литр зеленого чая;
– 1 столовая ложка меда;
– 1 веточка мяты;
– 1 персик;
– лед;
– 1 лимон.
  1. Вскипятите воду, в чайник добавьте зеленый чай, заварите чай кипятком, оставьте для охлаждения.
  2. Помойте лимон, выжмите сок.
  3. Персик тщательно помойте, очистите от косточки, нарежьте ломтиками.
  4. В стеклянный огнеупорный кувшин влейте лимонный сок, немного воды комнатной температуры, мед, порвите руками листочки мяты, добавьте чай, перемешайте. 
  5. Готовый чай вылейте в стаканы, добавьте лед, ломтики персика. Приятного аппетита!

Рецепт холодного зеленого чая от Тани Литвиновой в видео:

 

Автор: Євгенія Тугушева