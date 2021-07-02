Как приготовить холодный зеленый чай: рецепт от Тани Литвиновой

Если хотите утолить жажду в жаркие летние дни, приготовьте зеленый холодный чай по рецепту Тани Литвиновой.

Кулинарный эксперт Таня Литвинова поделилась с поклонниками рецептом холодного зеленого чая. Зеленый чай не только освежает, но и насыщает организм витаминами, микроэлементами, а также содержит антиоксидантами, которые очищают организм.

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Холодный чай готовят с добавлением зеленого чая, мяты и лимонного сока. По желанию можете добавить персик или другие любимые фрукты.

Зеленый чай/ Фото Unsplash

Как приготовить холодный зеленый чай

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность на 100 граммов: 39 ккал

Вскипятите воду, в чайник добавьте зеленый чай, заварите чай кипятком, оставьте для охлаждения. Помойте лимон, выжмите сок. Персик тщательно помойте, очистите от косточки, нарежьте ломтиками. В стеклянный огнеупорный кувшин влейте лимонный сок, немного воды комнатной температуры, мед, порвите руками листочки мяты, добавьте чай, перемешайте. Готовый чай вылейте в стаканы, добавьте лед, ломтики персика. Приятного аппетита!

– 1 литр зеленого чая;– 1 столовая ложка меда;– 1 веточка мяты;– 1 персик;– лед;– 1 лимон.

Рецепт холодного зеленого чая от Тани Литвиновой в видео: