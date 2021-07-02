Как приготовить холодный зеленый чай: рецепт от Тани Литвиновой
2 июля 2021 , 11:15Читати новину українською
Источник:Youtube Тани Литвиновой
Если хотите утолить жажду в жаркие летние дни, приготовьте зеленый холодный чай по рецепту Тани Литвиновой.
Кулинарный эксперт Таня Литвинова поделилась с поклонниками рецептом холодного зеленого чая. Зеленый чай не только освежает, но и насыщает организм витаминами, микроэлементами, а также содержит антиоксидантами, которые очищают организм.
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Холодный чай готовят с добавлением зеленого чая, мяты и лимонного сока. По желанию можете добавить персик или другие любимые фрукты.
Зеленый чай/ Фото Unsplash
Как приготовить холодный зеленый чай
- Время: 15 минут
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 39 ккал
– 1 литр зеленого чая;
– 1 столовая ложка меда;
– 1 веточка мяты;
– 1 персик;
– лед;
– 1 лимон.
- Вскипятите воду, в чайник добавьте зеленый чай, заварите чай кипятком, оставьте для охлаждения.
- Помойте лимон, выжмите сок.
- Персик тщательно помойте, очистите от косточки, нарежьте ломтиками.
- В стеклянный огнеупорный кувшин влейте лимонный сок, немного воды комнатной температуры, мед, порвите руками листочки мяты, добавьте чай, перемешайте.
- Готовый чай вылейте в стаканы, добавьте лед, ломтики персика. Приятного аппетита!
Рецепт холодного зеленого чая от Тани Литвиновой в видео: