Кулинарный эксперт Таня Литвинова поделилась с поклонниками рецептом холодного зеленого чая, чтобы утолить жажду в летние жаркие дни.
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Зеленый чай не только освежает, но и насыщает организм витаминами, микроэлементами, а также содержит антиоксидантами, которые очищают организм.
Холодный чай готовят с добавлением зеленого чая, мяты и лимонного сока. По желанию можете добавить персик или другие любимые фрукты.
Как приготовить холодный зеленый чай
- Время: 15 минут
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 39 ккал
Вскипятите воду, в чайник добавьте зеленый чай, заварите чай кипятком, оставьте для охлаждения.
Помойте лимон, выжмите сок.
Персик тщательно помойте, почистите от косточки, нарежьте ломтиками.
В стеклянную огнеупорную кувшин влейте лимонный сок, немного воды комнатной температуры, мед,
порвите руками листочки мяты, добавьте чай, перемешайте. Температура 60 – 70 градусов.
Вылейте в стаканы, добавьте лед, добавьте ломтики персика. Приятного тебе аппетита!
Рецепт холодного зеленого чая от Тани Литвиновой в видео: