Кулинарный эксперт Таня Литвинова поделилась с поклонниками рецептом холодного зеленого чая, чтобы утолить жажду в летние жаркие дни.

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Зеленый чай не только освежает, но и насыщает организм витаминами, микроэлементами, а также содержит антиоксидантами, которые очищают организм.

Холодный чай готовят с добавлением зеленого чая, мяты и лимонного сока. По желанию можете добавить персик или другие любимые фрукты.

Как приготовить холодный зеленый чай

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность на 100 граммов: 39 ккал

Ингредиенты:

– 1 литр зеленого чая;

– 1 столовая ложка меда

– 1 веточка мяты

– 1 персик;

– лед;

– 1 лимон.

Вскипятите воду, в чайник добавьте зеленый чай, заварите чай кипятком, оставьте для охлаждения.

Помойте лимон, выжмите сок.

Персик тщательно помойте, почистите от косточки, нарежьте ломтиками.

В стеклянную огнеупорную кувшин влейте лимонный сок, немного воды комнатной температуры, мед,

порвите руками листочки мяты, добавьте чай, перемешайте. Температура 60 – 70 градусов.

Вылейте в стаканы, добавьте лед, добавьте ломтики персика. Приятного тебе аппетита!

Рецепт холодного зеленого чая от Тани Литвиновой в видео: