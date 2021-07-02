Кулінарна експертка Таня Литвинова поділилась з шанувальниками рецептом холодного зеленого чаю, який втамовує спрагу у літні спекотні дні.

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Зелений чай не тільки освіжає, а й насичує організм вітамінами, мікроелементами, а також містить антиоксиданти, які очищують організм.

Холодний чай готують з додаванням зеленого чаю, м'яти та лимонного соку. За бажанням можете додати персик або інші улюблені фрукти.

Як приготувати холодний зелений чай

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність на 100 грамів: 39 ккал

Інгредієнти:

– 1 літр зеленого чаю;

– 1 столова ложка меду;

– 1 гілочка м'яти;

– 1 персик;

– лід;

– 1 лимон.

Закип'ятіть воду, у чайник додайте зелений чай, заваріть чай окропом, залиште для охолодження. Помийте лимон, вичавіть сік. Персик ретельно помийте, почистіть від кісточки, наріжте скибочками. У скляний вогнетривкий глечик влийте лимонний сік, трохи води кімнатної температури, мед, порвіть руками листочки м'яти, додайте чай, перемішайте. Температура 60 – 70 градусів. Вилийте у склянки, додайте лід, додайте скибочки персику. Смачного!

Рецепт холодного зеленого чаю від Тані Литвинової у відео: