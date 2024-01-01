На перший погляд, усе видається дуже простим. Але не слід скидати дріб'язок із рахівниці. Ідеальний результат залежить саме від дрібниць, тому їм важливо приділити особливу увагу.

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Як виробити ідеальне тісто

Протяг – ворог тіста. Через нього воно може не піднятися, а на його поверхні утвориться скоринка. Поверхню, на якій будете розкачувати тісто, обов'язково змастіть олією – так не доведеться турбуватися через прилипання. Добре розігріта духовка – ще один базовий секрет вдалої випічки. Є й інші поради, про які варто пам'ятати.

Секрети ідеальної випічки / Фото unsplash

Дріжджове тісто добре підніметься тільки в тому випадку, якщо всі продукти при замішуванні були теплими. Ще один секрет: сухі дріжджі кладуть в борошно при заміщуванні, а з пресованих потрібно приготувати опару та дати їй трішки постояти перед замішуванням.

Пісочне тісто після замішування 30 – 60 хвилин потрібно витримати в холоді. Перед випіканням у тісто для бісквіта варто додати ложку крохмалю, випікати його потрібно одразу після замішування.

Додатки до тіста

Родзинки – поширений додаток до тіста. Щоб випічка не осідала, родзинки перед додаванням у тісто потрібно обкатати у борошні.

У пісочне тісто можна спробувати дати ложку майонезу – воно стане більш розсипчастим та ніжним. Листкове тісто потрібно проколювати, щоб забезпечити вихід пари.

Щоб яблука у яблучному пирозі зберегли форму, їх потрібно посипати крохмалем. Змащування випічки яйцем – обов'язковий етап приготування. По завершенні не виймайте деко з духовки одразу, а дайте випічці деякий час "відпочити" при відкритих дверцятах духовки.

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