Этот рождественский напиток никого не оставит равнодушным: из какого вина выйдет самый вкусный глинтвейн

Вот-вот начнутся рождественские праздники. Для того чтобы почувствовать атмосферу этого периода, следует продумать все до мельчайших мелочей. Правильный выбор вина для глинтвейна способен превратить этот напиток в шедевр или его испортить.

Глинтвейн – напиток с богатой историей. Им уже смаковали жители Древнего Рима. Вино подавали в специальных керамических сосудах, позволявших длительное время поддерживать температуру.

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Среди алкогольных приложений были мед, специи и розовое масло. Важно знать, какое вино лучше выбрать для глинтвейна и какие добавки способны испортить напиток.

Какое вино выбрать

Для глинтвейна лучше всего подойдет красное вино (полусухое или полусладкое). Однако ничто не мешает вам взять сухой напиток или сладкое вино и соответствующим образом подсластить его или нейтрализовать содержащийся в нем сахар. Следует рассмотреть испанские, португальские или украинские вина.

Невероятный напиток / Фото unsplash

Важно выбрать вино с выраженным ароматом, поскольку именно оно станет основой для душистого глинтвейна. Вино с ароматами ягод, пряностей или цитрусовых вызовет дополнительный вкус.

Важные моменты приготовления глинтвейна

Глинтвейн следует варить при умеренной температуре, не доводя его до кипения. Высокая температура может оказать влияние на вкусовые свойства вина. Добавление свежих фруктов, орехов или некоторых экзотических специй может придать вашему глинтвейну уникальный вкусовой шарм.

Чего не стоит добавлять

Сладкие вина могут сделать глинтвейн слишком сладким, важно сбалансировать сладость вина с другими ингредиентами. Хотя гвоздика, корица и другие специи – неотделимая часть глинтвейна, может вызвать неприятный острый вкус. Соблюдайте рецепт и добавляйте специи с осторожностью.

Цитрусовые придают глинтвейну свежести, но слишком большие количества могут привести к чрезмерному кислому вкусу.

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