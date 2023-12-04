Глінтвейн – напій з багатою історією. Ним смакували вже жителі Стародавнього Риму. Вино подавали в спеціальних керамічних посудинах, які дозволяли тривалий час підтримувати температуру.

Цікаво "Курка по-домашньому": класичні страви для затишних зимових вечорів

Серед алкогольних додатків були мед, спеції та рожева олія. Важливо знати, яке вино найкраще обрати для глінтвейну та які додатки здатні зіпсувати напій.

Яке вино обрати

Для глінтвейну найкраще підійде червоне вино (напівсухе або напівсолодке). Однак ніщо не заважає вам взяти сухий напій або солодке вино і відповідним чином підсолодити його або нейтралізувати цукор, що міститься в ньому. Варто розглянути іспанські, португальські або ж українські вина.

Неймовірний напій / Фото unsplash

Важливо обрати вино з вираженим ароматом, оскільки саме воно стане основою для запашного глінтвейну. Вино з ароматами ягід, прянощів чи цитрусових викличе додаткове смакове захоплення.

Важливі моменти приготування глінтвейну

Глінтвейн варто варити при помірній температурі, не доводячи його до кипіння. Висока температура може вплинути на смакові властивості вина. Додавання свіжих фруктів, горіхів чи деяких екзотичних спецій може надати вашому глінтвейну унікальний смаковий шарм.

Чого не варто додавати

Солодкі вина можуть зробити глінтвейн надто солодким, Важливо збалансувати солодкість вина з іншими інгредієнтами. Хоча гвоздика, кориця та інші спеції – невіддільна частина глінтвейну, може викликати неприємний гострий смак. Дотримуйтеся рецепта та додавайте спеції з обережністю.

Цитрусові додають глінтвейну свіжості, але занадто великі кількості можуть призвести до надмірного кислого смаку.

Що потрібно зробити аби процес пішов швидше: як швидко почистити картоплю