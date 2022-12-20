Напитки – не менее важные элементы стола, чем блюда. Узвар – это всегда хорошая идея, ведь готовить его очень легко, а цена напитка будет существенно отличаться от приобретенных опций, например сока или газированного лимонада.

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Узвар очень популярен на рождественские праздники, ведь не только прекрасно утоляет жажду, но и помогает переварить сытные блюда. Кроме того, напиток можно компоновать из различных ингредиентов и удивлять гостей новыми вкусами.

Полезные советы для приготовления узвара

Оказывается, узвар украинцы, поляки и другие славяне готовили еще более 100 лет назад. Наши предки варили его зимой из сухофруктов, и эта традиция сохранилась до сих пор.

Главный напиток Рождества / Фото Cookery

Подчеркнуть аромат компота помогут разнообразные специи и дополнительные ингредиенты. Особой любовью хозяек пользуется чернослив, дымчатый привкус которого так хорошо сочетается с яблоками.

Также существует мнение, что в рождественском компоте должно быть как минимум 3 вида фруктов, обычно это яблоки, чернослив и абрикосы. Также часто добавляют груши и инжир – такой компот будет слаще.

Что касается добавления сахара, то делать это нужно исключительно после готовности, когда мы уже точно уверены, сколько сладкого вкуса отдали фрукты. Вкусу напитку также добавят корица, гвоздика и лимон. Кроме того, следует помнить, что сам компот варится несколько минут, но для идеального результата фрукты нужно замочить на несколько часов, лучше всего – на всю ночь.