Наан – это мягкая и вкусная лепешка, основу которой составляет пресное пшеничное тесто. Такие хлебцы пригодятся для карри, хумуса и других паштетов.
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После того, как каждый корж будет обжарен, сковороду следует протереть бумажным полотенцем, потому что на ней останется мука. Каждая следующая лепешка будет жариться быстрее, поэтому следите и несколько раз переворачивайте, чтобы блины не пригорели.
Рецепт хлеба наан с чесноком и травами
Время: 45 минут
Порций: 10 лепешек
Особенный хлеб / Фото prakty kulinarni
Ингредиенты:
- 400 граммов муки;
- 7 грамм сухих дрожжей;
- 1 чайная ложка сахара;
- 1/2 чайной ложки соли;
- 1/2 стакана натурального йогурта;
- 1 столовая ложка растительного масла;
- 1/2 стакана теплой воды.
Чесночно-травяное масло:
- 20 грамм сливочного масла;
- 2 чайные ложки свежих или сушеных трав:
- чабрец, орегано, петрушка;
- 1 зубчик чеснока.
Приготовление:
- В миску насыпьте муку, добавьте дрожжи, сахар, соль, йогурт, оливковое и теплую воду, чтобы замесить эластичное тесто. При необходимости нужно добавить еще немного муки или воды.
- Накройте салфеткой и отставьте на час.
- Присыпьте тесто мукой, извлеките его из миски и снова вымесите. Разделите на 10 частей.
- Каждую часть теста тонко раскатайте.
- Жарьте блины на хорошо разогретой обезжиренной сковороде с каждой стороны. После каждого лепешка противень нужно протереть бумажным полотенцем.
- Теплый хлеб наан смажьте травяным маслом (смешайте растопленное масло с зеленью и выдавленным через пресс чесноком).
Идеи
Вы можете разогреть наан хлеб в микроволновке, но, конечно, лучшим будет свежий, прямо из сковороды.